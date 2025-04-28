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 | Onur Kaya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu

İran'ın Türk asıllı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı etkinlikte Türkçe şiir okudu. Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin "Heyder Baba'ya Selam" eserinden dizeler okuyan Pezeşkiyan büyük alkış topladı.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 21:39

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran Ticaret Forumu'na katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu

TÜRKÇE ŞİİR OKUDU

Forumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte konuşma yapan Pezeşkiyan, program sonunda Şehriyar mahlasıyla bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin "Heyder Baba'ya Selam" adlı eserinden dizeler okudu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkçesi'nde kaleme alınan şiirden, "Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, Ağlaşaydım uzak düşen elinen, Bir göreydim ayrılığı kim saldı? Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı?" dizelerini seslendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu

Şiir okumaya devam eden Pezeşkiyan, "Men senin tek dağa saldım nefesi, Sen de kaytar, göylere sal bu sesi, Baykuşun da dar olmasın kefesi, Burda bir şir darda kalıb bağırır, Mürüvvetsiz insanları çağırır" dizelerini okuyarak sözlerini sürdürdü.

Pezeşkiyan'ın Türkçe şiir okuması salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu! Salonda alkış tufanı koptu
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2 AY ÖNCE UYARILMIŞTI

Mesud Pezeşkiyan, şubat ayında Tebriz Kültür Haftası’nın kapanış töreni için yaptığı konuşmada Tebrizli Türk şair Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya selam” şiirini okuduğu için töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarılmıştı.

Pezeşkiyan, konuşması sırasında Şehriyar olarak bilinen Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’nin ‘Haydar Baba’ya selam’ şiirinden iki dizesini okumuş, yanına gelen bir yetkili kendisini uyarmıştı. Bunun üzerine Pezeşkiyan, “Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz” diyerek gülmüştü.

ETİKETLER
#iran
#azerbaycan
#ilham aliyev
#mesud pezeşkiyan
#Mesut Pezeşkiyân
#Ticaret Forumu
#Türk Şiiri
#Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi
#Heyder Baba'ya Selam
#Dünya
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