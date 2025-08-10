Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İran'da terör örgütü emniyet güçleriyle çatıştı, ortalık karıştı

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan eyaletinde emniyet güçleriyle, silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Olayda biri emniyet görevlisi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'da terör örgütü emniyet güçleriyle çatıştı, ortalık karıştı
İran'ın güneydoğusundaki eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. "Ana" Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Rıza İshaki konuya ilişkin bilgi verdi.

İshaki, "Seravan polis karakoluna saldırı düzenleyen Ceyşul Zulüm (Ceyşul Adl) örgütü mensuplarının emniyet güçleriyle girdiği çatışmada 3 terörist öldürüldü, 2 kişi yakalandı." dedi.

İranlı yetkili aynı çatışmada bir emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ 'CEYŞUL ADL' EYLEMLERİ

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.

