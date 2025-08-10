Menü Kapat
 Berrak Arıcan

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur

ABD’nin Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiralamasının ardından İran'dan sert tepki geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, geçitin ABD askerlerine mezar olacağını söyledi.

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur
Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, , ve arasında dün gerçekleştirilen üçlü mutabakat zaptının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru’na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiralandığı iddiasını eleştirerek, "Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur

''TATBİKATLARIMIZ HAZIRLIĞIMIZI VE KARARLILIĞIMIZI GÖSTERDİ''

Velayeti, "Bu koridor, bölgenin jeopolitik konumunu değiştirir, sınırları yerinden oynatır ve Ermenistan’ın parçalanması amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan bu koridorun inşasında ısrar ettiklerinde, İran Silahlı Kuvvetleri, dönemin Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin komutasında, ülkenin kuzeybatısında çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, bu girişimi engelleme konusundaki hazırlığımızı ve kararlılığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur

''BU İMKANSIZ VE ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK''

Danışman Velayeti, "Bir ülkenin başka bir ülkeye koridor kiralaması söylemi safça bir ifade ve Trump da bu saflığa kendini kaptırmış gibi görünüyor. Trump’ın dünyanın bu tarafında bir koridor kiraladığı iddiası, birinin buradan kalkıp Panama Kanalı’nı kiralaması gibi bir şey. Bu imkansız ve asla gerçekleşmeyecek. Trump, her zamanki gibi gösterişli ama içi boş sözler sarf ediyor. Kendini bir emlakçı zannederek toprak ve bölge kiralamak istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur

İRAN'DAN RUSYA'YA MESAJ

Velayeti, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın daha önceki İran ziyaretinde, hükümetin söz konusu projeyi "açıkça zararlı ve komplo niyeti taşıyor" şeklinde nitelendirdiğini ve kendisinin de koridorun inşasına karşı olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiraladığı iddiası İran'ı köpürttü: Askerlerine mezar olur

Danışman Velayeti, "’nun inşası İran’ın sınırlarında değişikliklere yol açacaktır ve ülkenin kuzey ile kuzeybatısındaki kara bağlantısının Türkiye’ye bağımlı hale getirecektir. Bu plan hayata geçirilirse Güney Kafkasya’nın güvenliği tehlikeye girer. Bu nedenle İran, yanında Rusya olsun ya da olmasın, bölgenin güvenliği için adım atacak ve ABD koridorunu engelleyecektir. Ayrıca stratejik açıdan Rusya’nın da bu koridora karşı olduğuna inanıyoruz" dedi.

