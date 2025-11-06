Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Irkçı saldırının izlerini çağrıştıran olay: Evlere, otomobillere kanla gamalı haç çizildi

Almanya'da 2020 senesinde 4'ü Türk 9 göçmenin ırkçı saldırıda katledildiği şehir Hanau şehrinde büyük bir endişeye neden olan olay yaşandı. 50 otomobilin, bazı evlerin ve porta kutularının üzerine gamalı haç çizildi, üstelik kanla.

Irkçı saldırının izlerini çağrıştıran olay: Evlere, otomobillere kanla gamalı haç çizildi
IHA
06.11.2025
saat ikonu 12:53
06.11.2025
saat ikonu 12:53

'nın Hanau şehrinde bulunan Plantagen caddesi üzerindeki araçlara, evlerin duvarlarına ve bazı posta kutularına gamalı haç çizildi. Vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler, kırmızı sıvıyla çizilen gamalı haçların kanla yazılmış olduğunu tespit etti.

Fail ve çevre araştırması yapan polis ekipleri, söz konusu aracın bulunduğu caddenin etrafındaki 4 farklı sokakta da 50 otomobilin dış yüzeyinde, bazı evlerin duvarlarında ve posta kutularında benzer sembollerin kırmızı sıvı ile çizildiğini belirledi.

Irkçı saldırının izlerini çağrıştıran olay: Evlere, otomobillere kanla gamalı haç çizildi

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Kanla çizilmiş sembollerinin yasaklı çizimler olduğunu belirten polis, fail veya failleri bulmak için mala zarar verme, anayasaya aykırı örgüt sembolleri kullanma suçlaması ile soruşturma başlattı. Polis ayrıca soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye ve tanıklığa şahit olanlara çağrıda bulunarak halktan yardım istedi.

NAZİ SEMBOLLERİNİ ÇİZMENİN CEZASI VAR

Almanya'da gamalı haç veya diğer Nazi sembollerini kamusal alanda çizmek, sayılıyor ve ağır para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

HANAU'DA NELER OLMUŞTU?

Öte yandan 19 Şubat 2020'de Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 göçmen kökenli hayatını kaybetmişti. Özel harekat timinin saldırının ardından yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Resmi makamlar tarafından ırkçı saldırı olduğu tespit edilen olaya ilişkin soruşturmada Federal Savcılık, 2021 yılında takipsizlik kararı vermişti.

Irkçı saldırının izlerini çağrıştıran olay: Evlere, otomobillere kanla gamalı haç çizildi

Federal Savcılık, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle bu kararın verildiğini vurgulamıştı. Dönemin Başbakanı Angela Merkel ise saldırıyla ilgili, " zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" ifadelerini kullanmıştı.

