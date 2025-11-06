Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Meksika Devlet Başkanı uğradığı tacizin ardından tüm kadınlar için harekete geçti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kendisine fiziksel tacizde bulunan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Tacizciye dava açma konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen Sheinbaum, bunu tüm kadınlar için de yaptığını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 12:24

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kamuya açık bir alanda, sarhoş olduğu iddia edilen bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Tacizci şahıs, başkent 'deki etkinlikte halkı selamlayan Sheinbaum'a arkadan yaklaşıp fiziksel temasta bulundu ve öpmeye çalıştı. Olay anına ait görüntülerde şahsa hemen müdahale edildiği görülürken, tacizci gözaltına alındı.

Meksika Devlet Başkanı uğradığı tacizin ardından tüm kadınlar için harekete geçti

''BU ŞİKAYETİ TÜM KADINLAR İÇİN YAPACAĞIM''

Sheinbaum olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olur? Eğer bunu başkana yapabiliyorlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne yapmazlar ki? Bu şikayeti, bunu bir kadın olarak yaşadığım için, ama biz kadınların ülkemizde yaşadığı bir durum olduğu için yapmaya karar verdim. Bunu daha önce de öğrenci zamanlarımda yaşadım. Buna bir çizgi çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı uğradığı tacizin ardından tüm kadınlar için harekete geçti

Tacizci şahsın kalabalık arasındaki diğer kadınlara da tacizde bulunduğu iddia edildiği için dava açma kararında ısrar ettiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum sokak ortasında tacize uğradı! O anlar kameralara yansıdı
Barbie'ye benzemek için 27 kez ameliyat olan fenomen ölü bulundu!
ETİKETLER
#Meksika
#kadın hakları
#mexico city
#Fiziksel Taciz
#Claudia Sheinbaum
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.