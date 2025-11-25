İsmiyle dünya basınının ilgi odağı olmuştu! Adolf Hitler seçime hazırlanıyor

Afrika ülkesi Namibya'da 59 yaşındaki Adolf Hitler Uunona, 26 Kasım'da yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Hitler, 5 yıl önce aynı bölgede oyların yüzde 85'ini alarak bir koltuğun sahibi olmuştu.

Sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Hitler, 2020'de Ompundja bölgesinde seçimi kazandığında adı nedeniyle dünya basınında büyük ilgi görmüştü.

"BABAM HİTLER'İ TANIMIYORDU"

Seçim zaferi sonrası popüler hale eglen Hitler Uunona, o zamanlar Almanya merkezli Bild gazetesine, babasının kendisine bu ismi verirken Nazi liderin kim olduğunu bilmediğini söylemişti.

"Babam muhtemelen Adolf Hitler'in neyi temsil ettiğini bilmiyordu. Çocukken ismim bana tamamen normal geliyordu" diyen Hitler, yıllar geçtikçe ismin tarihsel yükünü anladığını belirtti. Hitler "Büyüdükçe bu adamın tüm dünyayı fethetmek istediğini öğrendim. Bunların hiçbiriyle bağlantım yok" ifadelerine yer vermişti.

TOPLUM İÇİNDE HİTLER'İ KULLANMIYOR

Uunona'nın eşi ve ailesi ona "Adolf" diye sesleniyor. Kamuya açık alanlarda ise "Hitler" kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar. Bununla birlikte adını değiştirmeyi düşünmediğini vurgulayan siyasetçi "Tüm resmi belgelerde böyle geçiyor. Artık çok geç" ifadelerini kullandı.

Namibya bir dönem Alman sömürgesi olduğu için ülkede hala Almanca yer adları bulunuyor. Adolf gibi geleneksel isimlere de sık rastlanıyor.