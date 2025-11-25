Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Kasım elektrik arızası

Kategoriler
25 Kasım Salı günü Küçükçekmece'de elektrik kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan arıza sonrasında elektriklerin geleceği saat duyuruldu.
4) 25/11/2025 – 09:00 → 13:00
Yer: İstanbul / Küçükçekmece
Mahalleler: Cumhuriyet / Yeni Mahalle
Sokaklar:
Cumhuriyet: Hanımeli, Haş Haş, Turunç
Yeni Mahalle: 4. Şen, Ara-3, İnönü
Bitiş Saati: 13:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
5) 25/11/2025 – 09:00 → 17:00
Yer: İstanbul / Küçükçekmece
Mahalleler: Cennet / Yeşilova
Sokaklar:
Cennet: Alparslan, Gür, Mevlana, Tunç, Yeşil Yuva, Yeşilova Yan Yolu, Ziya Gökalp
Yeşilova: 1. Değer, 1. Kemal, 1. Küçük Çıkmazı, 1. Saray, 2. Er, 2. Neşe, 2604., 2605., 3. Aksu, 3. Karadeniz, 3. Sevim, 4. Dilek, 5. Pınar, 6. Engin, 7. Lale, 7. Menekşe, Akdeniz, Gazi Osman Paşa, Gür, Kahramanlar, Karasu, Levent, Marmara, Mezarlık, Sinema, Tansel, Yeni Cami, Yeşilova Yan Yolu, Çay, Şair Çıkmazı
Bitiş Saati: 17:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
6) 25/11/2025 – 09:00 → 13:00
Yer: Küçükçekmece
Mahalleler: Cennet / Yeni Mahalle
Sokaklar:
Cennet: 2. Orhan Gazi, Hürriyet, Mimar Sinan
Yeni Mahalle: 1. Sel, 1. Çağlayan, 4. Pınar, 5. Engin, Küme, Mimar Sinan, Şehit Şenol Ergun
Bitiş Saati: 13:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
7) 25/11/2025 – 09:00 → 17:00
Yer: İstanbul / Küçükçekmece
Mahalle: Cumhuriyet
Sokaklar: 1. Leylak, 1. Sümbül, 2. Lale, 711., 714., Aşık Veysel, Doktor, Hatboyu, Ihlamur, Kaynak, Kestane, Limon Çiçeği, Oktar, Orkide, Salkım Söğüt, Seren, İslam Dede
Bitiş Saati: 17:00
Neden: Yatırım / SCADA – OSOS Çalışması