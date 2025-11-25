Menü Kapat
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Kasım elektrik arızası

Bugün Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmasına başladı. BEDAŞ verilerine göre Küçükçekmece'de elektriklerin geleceği saat belli oldu.

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Kasım elektrik arızası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 11:47

25 Kasım Salı günü 'de yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan sonrasında elektriklerin geleceği saat duyuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM SALI

4) 25/11/2025 – 09:00 → 13:00

Yer: / Küçükçekmece
Mahalleler: Cumhuriyet / Yeni Mahalle
Sokaklar:

Cumhuriyet: Hanımeli, Haş Haş, Turunç

Yeni Mahalle: 4. Şen, Ara-3, İnönü
Bitiş Saati: 13:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı

5) 25/11/2025 – 09:00 → 17:00

Yer: İstanbul / Küçükçekmece
Mahalleler: Cennet / Yeşilova
Sokaklar:

Cennet: Alparslan, Gür, Mevlana, Tunç, Yeşil Yuva, Yeşilova Yan Yolu, Ziya Gökalp

Yeşilova: 1. Değer, 1. Kemal, 1. Küçük Çıkmazı, 1. Saray, 2. Er, 2. Neşe, 2604., 2605., 3. Aksu, 3. Karadeniz, 3. Sevim, 4. Dilek, 5. Pınar, 6. Engin, 7. Lale, 7. Menekşe, Akdeniz, Gazi Osman Paşa, Gür, Kahramanlar, Karasu, Levent, Marmara, Mezarlık, Sinema, Tansel, Yeni Cami, Yeşilova Yan Yolu, Çay, Şair Çıkmazı
Bitiş Saati: 17:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı

6) 25/11/2025 – 09:00 → 13:00

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Kasım elektrik arızası

KÜÇÜKÇEKMECE CENNET MAHALLESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Yer: Küçükçekmece
Mahalleler: Cennet / Yeni Mahalle
Sokaklar:

Cennet: 2. Orhan Gazi, Hürriyet, Mimar Sinan

Yeni Mahalle: 1. Sel, 1. Çağlayan, 4. Pınar, 5. Engin, Küme, Mimar Sinan, Şehit Şenol Ergun
Bitiş Saati: 13:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı

7) 25/11/2025 – 09:00 → 17:00

Yer: İstanbul / Küçükçekmece
Mahalle: Cumhuriyet
Sokaklar: 1. Leylak, 1. Sümbül, 2. Lale, 711., 714., Aşık Veysel, Doktor, Hatboyu, Ihlamur, Kaynak, Kestane, Limon Çiçeği, Oktar, Orkide, Salkım Söğüt, Seren, İslam Dede
Bitiş Saati: 17:00
Neden: Yatırım / SCADA – OSOS Çalışması

