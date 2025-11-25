Menü Kapat
Elektrikli mi benzinli mi daha ucuz olacak? Otomobil alacaklar için sürpriz 2027 tahmini! Yüzde 50 fark detayı

Elektrikli mi benzinli mi daha ucuz olacak? Otomobil alacaklar için sürpriz 2027 tahmini! Yüzde 50 fark detayı

JP Morgan, küresel petrol piyasasında artan arz fazlasının Brent petrol fiyatlarını 2027'ye kadar 30 dolar seviyelerine kadar çekebileceğini öngördü. Brent, yılbaşından bu yana yüzde 14 düşerek 62,59 dolara gerilemişti. Bu çerçevedeki öngörüler gerçekleşirse elektrikli araçlar daha pahalı hale gelebilir! İşte detaylar...

2

Uluslararası ham petrol göstergesi Brent’in 2027’ye kadar varil başına 30 dolar seviyelerine gerileyebileceği öngörülüyor. JP Morgan’ın X platformunda paylaşılan tahminine göre, piyasadaki arz fazlası fiyatları aşağı çekebilir. 

3

Brent fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 14 düşerek pazartesi günü 62,59 dolar seviyesinde dengelendi. Piyasa, Ukrayna’da barış görüşmelerinden gelecek haberlere odaklanmış durumda.

4

ABD ve Ukrayna’nın pazar günü Cenevre’de yaptığı görüşmeler "son derece verimli" olarak nitelendirildi ve taraflar yeni bir barış planı üzerinde yoğun çalışmayı sürdürme konusunda anlaştı. Analistler, olası bir barışın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesine yol açabileceğini ve bunun enerji fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtiyor.

 

 

5

Goldman Sachs ise ABD göstergesi WTI’nin 2026’da ortalama 53 dolar olacağını öngörüyor. Banka, gelecek yıl piyasada günlük ortalama 2 milyon varillik arz fazlası oluşacağını, bunun da fiyatları daha da aşağı çekeceğini ifade etti. Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, yatırımcıların şu anda petrolü “short”laması gerektiğini söyledi.

6

Struyven, 2026’nın mevcut büyük arz dalgasının son yılı olacağını, 2027’de ise piyasanın yeniden dengelenmesinin beklendiğini vurguladı. Buna rağmen birçok analist, fiyatların 40 doların altına inmesini olası görmüyor.

7

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI ETKİLENECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da düşüş olması bekleniyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı petrol fiyatları ve rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Petroldeki düşüşün rafineri fiyatlarına da olumlu yansıması ve akaryakıt pompa fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

 

8

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DAHA FAZLA MI ENERJİ TÜKETECEK?

Petrol fiyatlarının yüzde 50 oranında düşmesi halinde, elektrikli otomobillerini ev harici şarj noktalarında şarj edenler benzin ve dizel otomobilden daha fazla enerji ücreti ödeyebilir.

