Elektrikli mi benzinli mi daha ucuz olacak? Otomobil alacaklar için sürpriz 2027 tahmini! Yüzde 50 fark detayı

ABD ve Ukrayna’nın pazar günü Cenevre’de yaptığı görüşmeler "son derece verimli" olarak nitelendirildi ve taraflar yeni bir barış planı üzerinde yoğun çalışmayı sürdürme konusunda anlaştı. Analistler, olası bir barışın Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesine yol açabileceğini ve bunun enerji fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtiyor.