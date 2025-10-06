İsrail sınır dışı etti: Greta Thunberg dahil 171 aktivist gönderildi

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aralarında İsveçli ünlü aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, 171 aktivistin İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği kaydedildi.

"HERHANGİ BİR ŞİDDET OLAYI YAŞANMADI"

Sınır dışı edilenlerin Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Amerikan vatandaşları olduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı ileri sürüldü.