İsrail'den Yemen'e misilleme saldırısı! Başkanlık sarayı vuruldu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Yemen’deki İran destekli Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık verdi. İsrail ordusu, başkent Sana’da bulunan başkanlık sarayı yerleşkesine ve elektrik santrallerine hava saldırısı düzenledi.

SANTRALLER VE YAKIT DEPOSU VURULDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, başkanlık sarayının bulunduğu askeri yerleşkenin, 2 elektrik santrali ve 1 yakıt deposunun vurulduğu bildirilerek, başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde yer aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, elektrik santrallerinin askeri faaliyetler için önemli bir elektrik tedarik tesisi olarak hizmet verdiğini iddia etti.

İsrail, saldırıda yaklaşık 12 savaş uçağı kullanırken, hedeflere 30'dan fazla bomba attı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÖLÜ VE YARALI AÇIKLAMASI

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, sivil savunma ve arama-kurtarma ekiplerinin saldırı sonrasında çıkan yangını söndürmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yemenli Husiler, geçtiğimiz cuma günü İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirmiş ve saldırı sonrasında yaptıkları açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin direnişlerine verdikleri desteği dile getirmişti.