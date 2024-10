İsrail'i diz çöktürecek milli güç! Türk SİHA'ları 'TAYFUN' gibi esecek

03 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:57

İsrail'in İran'a nasıl saldırı yapacağı merak konusu. Çatışmalar şiddetlenirse Doğu Akdeniz'in de etkileneceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in asıl hedefinin Türkiye olduğunu söylemişti. İsrail'in olası hamlesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki SİHA gücü öne çıkıyor. Ayrıca İsrail'i bekleyen tehlikeler arasında diğer milli askeri teknolojiler de tüm dünyayı alarma geçirdi. İşte detaylar...

İsrail, İran’dan aldığı füze darbelerine rağmen Lübnan’da saldırılarını sürdürdü. İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC'ye verdiği demeçte, "İranlılar dün yaptıkları için büyük bedel ödeyecek. Bu, bir daha İsrail'e saldırmayacak hale gelecekler demek" şeklinde konuştu. İsrail’in olası misillemesinin nasıl olacağı merak ediliyor. Askeri stratejistlere göre iki ülkenin birbirine füzeli saldırıları ihtimaller arasında ilk sıradayken, hava saldırılarında öncelikle insansız hava araçlarıyla saldırılar gündemde.

BBC'nin Uluslararası Editörü Jeremy Bowen, İsrail’in olası misillemesiyle ilgili yorum yaptı. Bowen hedef yerlerini "İsrail şu an nükleer tesisler, petrokimya tesisleri vs. gibi İran'ın ekonomisine zarar verecek her şeyi hedef alabilir.'' şeklinde açıkladı.

İHA'LI SALDIRILAR

ABD, Doğu Akdeniz’e İsrail’e destek için bir uçak gemisi daha yollayabilir. İran’a doğrudan savaş uçaklarıyla değil de drone ve İHA’lı saldırılar daha yüksek olasılık… Nisan'da İran İsrail'e yoğun füze ve İHA'lı saldırı düzenlemişti. Çatışmada en az dokuz ülke rol oynadı. İran, Irak, Suriye ve Yemen’den yollanan SiHA’lar ve füzeler İsrail, ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün tarafından vuruldu.

Şu an olası senaryolarda Doğu Akdeniz'de büyük kriz patlayacağı hatta Türkiye'nin de etkileneceği söyleniyor. İran-İsrail çatışması şiddetlenirse bir sonraki hedefin kuşkusuz Türkiye olacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gözünün Türkiye'de olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük donanma gücünün yanı sıra SİHA gücünün de üst seviyede olduğu ortada. Son dönemlerde üretilen yerli Bayraktar TB2, AKSUNGUR, AKINCI gibi platformlara, yerli füzeler entegre ediliyor. Türkiye balistik füze alanında da TAYFUN projesiyle ABD, İsrail gibi ülkeleri alarm durumuna geçirmişti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TÜRK SİHA'LARI

Dünyanın en güçlü SİHA'ları listesinde ABD Kratos XQ-58 yer alırken, Bayraktar AKINCI ikinci sırada yer alıyor. Liste ABD X47-B, AKSUNGUR, Bayraktar TB2 ile devam ediyor. Çin CAIG Wing Loong-10 İHA'sı da listeye girerken İsrail'den herhangi bir SİHA listede yer almıyor. Türkiye'nin sadece150'ye kadar Bayraktar TB2 SİHA'ya sahip olduğu söyleniyor.

KAAN VE KIZILELMA

Orta Doğu'da Türkiye insansız hava araçları gücüyle birçok ülkeden üstün. İsrail'in F-35'li hava kuvvetlerinin Türkiye'ye karşı üstün olduğu düşünülse de ilerleyen yıllarda 5. nesil savaş uçağı KAAN ve ANKA, Bayraktar KIZILELMA'nın bu açığı kapatacağı belirtiliyor.

TAYFUN FÜZESİ KOZU

Türkiye sadece İHA platformlarında değil balistik füze projeleriyle de düşmana korku salıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAYFUN Füzesi’nin menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Hava savunmasını güçlendiren Türkiye'nin HİSAR sistemiyle alanı savunması için uzun menzilli hedefleri yok etmek amacıyla ise TAYFUN füzesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. SİPER füzesi gibi diğer yerli sistemler de gelişimini sürdürüyor.