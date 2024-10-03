Son dakika | Lübnan yangın yeri, gizli operasyon ifşa oldu! ABD'nin İsrail'i savunmak için füzeler ateşlediği ortaya çıktı

03 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:38

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Hizbullah'ın güçlü olduğu bölge Dahiye, yoğunlaşan hava saldırılarının yanı sıra füzelerle de vuruldu. Bölgedeki bir bina hedef alındı. İran'ın saldırılarında ABD'nin İsrail'i korumak ve savunmak için füzeler ateşlediği de ortaya çıktı. Ayrıca İsrail'in kara harekatı öncesinde 1 yıl boyunca sınıra baskınlar yaparak Hizbullah güçlerini zayıflatmaya çalıştığı açıklandı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti HUSİLER, 'HAYATİ BİR HEDEFİ' VURDU

ABD, İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN FÜZELER ATEŞLEDİ

İSRAİL HELİKOPTERİ FÜZEYLE VURULDU

İSRAİL'İN 1 YILLIK GİZLİ OPERASYONLARI

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

HEM HAVADAN HEM KARADAN SALDIRI

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

'ÖFKE CUMASI'NA KATILIM ÇAĞRISI

BEYRUT'UN GÜNEYİ DE HEDEFTE

İSRAİL, LÜBNAN'DA 8 ASKERİNİ KAYBETTİ

03.10.2024 09:04

HUSİLER, 'HAYATİ BİR HEDEFİ' VURDU

Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı video kaydında, insansız hava araçlarıyla (İHA) Yafa kentinde "hayati bir hedefin" vurulduğunu kaydetti.

03.10.2024 08:10

ABD, İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN FÜZELER ATEŞLEDİ

İran, İsrail'e saldırı düzenlediği sırada ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İsrail'i savunmak üzere füzelerin ateşlendiği belirtildi. CENTCOM, o anlara ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan İran füzelerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Urban, füzelerin fırlatıldığı USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin Aegis balistik füze savunma sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

03.10.2024 07:23

İSRAİL HELİKOPTERİ FÜZEYLE VURULDU

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel üzerinde uçan İsrail askeri helikopterine karadan havaya füzeler ateşlediğini ve helikopterin geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

03.10.2024 06:00

İSRAİL'İN 1 YILLIK GİZLİ OPERASYONLARI

İsrail'in geçtiğimiz bir yıl boyunca sınıra gizli baskınlar yaptığı ortaya çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yüzlerce güne yayılan bir zaman diliminde en az 70 operasyonun yapıldığını açıkladı. IDF sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari Hamas ile savaşının başlangıcından bu yana yürütülen gizli operasyonların sınıra yakın Hizbullah altyapısını yok etmeye odaklandığını söyledi.

03.10.2024 05:46

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi.

Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.

03.10.2024 05:03

HEM HAVADAN HEM KARADAN SALDIRI

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi. İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı. Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.

Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.

03.10.2024 04:01

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

03.10.2024 03:34

'ÖFKE CUMASI'NA KATILIM ÇAĞRISI

Hamas ve kendini "Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya" olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

03.10.2024 02:38

BEYRUT'UN GÜNEYİ DE HEDEFTE

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

03.10.2024 00:33

İSRAİL, LÜBNAN'DA 8 ASKERİNİ KAYBETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor." dedi.

Gallant, İsrail ordusunun, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurmasının ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

03.10.2024 00:08

LÜBNAN'DAN İSRAİL'İN KUZEYİNE FÜZELER

İsrail'in kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki bazı bölgelerde Lübnan'dan atılan füzeler sonrasında elektrik kesintisi yaşandı.