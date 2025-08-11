Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan on binlerce öğrenci için sonuç heyecanı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim ile birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netlik kazandı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise diploması almak için ter döken öğrenciler, üç oturumda düzenlenen sınavların ardından sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı ancak duyurunun gün içinde yapılması bekleniyor.

AÇIK LİSE SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Kurumları için özel olarak oluşturduğu internet portalı üzerinden erişim sağlayacak.

Sonuçları öğrenmek için öğrenci/T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre bilgilerinin kullanılması gerekiyor.

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Adayların bu adrese giriş yaparak ilgili menüden sonuç bilgilerini görüntülemeleri yeterli olacaktır.