Editor
Editor
 Erdem Avsar

Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 ile 20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
22:36
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
22:36

3. dönem sınavlarına katılım sağlayan on binlerce öğrenci için sonuç heyecanı başladı.

tarafından yayımlanan resmi takvim ile birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netlik kazandı.

Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise diploması almak için ter döken öğrenciler, üç oturumda düzenlenen sınavların ardından sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre, AÖL 3. dönem 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı ancak duyurunun gün içinde yapılması bekleniyor.

Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Kurumları için özel olarak oluşturduğu internet portalı üzerinden erişim sağlayacak.

Sonuçları öğrenmek için öğrenci/T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre bilgilerinin kullanılması gerekiyor.

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Adayların bu adrese giriş yaparak ilgili menüden sonuç bilgilerini görüntülemeleri yeterli olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
AÖL sınav sonuçları, MEB'in resmi öğrenci giriş sistemi olan aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Adaylar, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp sonuçlarına ulaşabilirler.
