TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2025 MasterChef'te ilk elenen kim oldu? Tunahan elendi mi?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Pazar akşamı yayınlanan bölümde, yedi yarışmacının mücadele ettiği potadan elenen isim belli oldu.

2025 MasterChef'te ilk elenen kim oldu? Tunahan elendi mi?
11.08.2025
11.08.2025
saat ikonu 23:14

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 10 Ağustos Pazar akşamı sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Mehmet, Danilo ve 'in jüriliğini yaptığı yarışmada, eleme potasındaki isimler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Yarışmacılar, şeflerin istediği tabağı en iyi şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Kritik tadımların ardından eleme potasında son ikiye kalan isimler Tunahan ve İrem oldu.

2025 MasterChef'te ilk elenen kim oldu? Tunahan elendi mi?

MASTERCHEF'TE İLK ELENEN KİM OLDU?

Somer, Danilo ve 'ten oluşan jüri, son ikiye kalan Tunahan ve İrem'in tabaklarını titizlikle değerlendirdi.

Yapılan oylama ve değerlendirme sonucunda, rakiplerine göre daha zayıf bir tabak çıkardığı belirtilen Tunahan, jüriden en düşük puanı aldı.

Bu sonuçla Tunahan, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Tunahan MasterChef'ten neden elendi?
Tunahan, eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı oldu. Jürinin kararına göre, hazırladığı tabak diğer rakiplerine kıyasla daha zayıf bulunduğu için yarışmadan elendi.
