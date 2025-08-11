2025 MasterChef'te ilk elenen kim oldu? Tunahan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 10 Ağustos Pazar akşamı sezonun ilk eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüriliğini yaptığı yarışmada, eleme potasındaki isimler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Yarışmacılar, şeflerin istediği tabağı en iyi şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Kritik tadımların ardından eleme potasında son ikiye kalan isimler Tunahan ve İrem oldu.

MASTERCHEF'TE İLK ELENEN KİM OLDU?

Somer, Danilo ve Mehmet Şef'ten oluşan jüri, son ikiye kalan Tunahan ve İrem'in tabaklarını titizlikle değerlendirdi.

Yapılan oylama ve değerlendirme sonucunda, rakiplerine göre daha zayıf bir tabak çıkardığı belirtilen Tunahan, jüriden en düşük puanı aldı.

Bu sonuçla Tunahan, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.