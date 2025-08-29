Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İzlenme uğruna 'yaşam ve ölüm arasında' kaldı! İzole kabileye yaptıkları dünyayı ayağa kaldırdı

İrlandalı bir fenomen etkileşim uğruna kendi canını hiçe saydı. Endonezya'da yer alan Papua bölgesindeki izole bir kabile ile temasa geçen fenomen, dünya çapında tepki topladı.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 15:25

İrlandalı Dara Tah, Asya ülkesi 'da yer alan Papua bölgesinde yaşayan izole bir kabileyle temas kurmaya çalıştı. Dara Tah, o anları saniye saniye kaydederken, adeta ölümle burun buruna geldi. "Barış hediyesi" olarak tuz paketi uzatınca kabile üyelerinden biri okunu çekerek kendisine doğrulttu.

New York Post'un haberine göre, olayın görüntülerinde Tah ve beraberindeki turistler, küçük bir kayıkla ormanın derinliklerindeki bir kabile köyüne yaklaştı. Sahilde bekleyen kabile üyeleri gergin bir şekilde grubu izlerken, içlerinden biri kısa süre içinde ok ve yayını onlara doğrulttu.

İzlenme uğruna 'yaşam ve ölüm arasında' kaldı! İzole kabileye yaptıkları dünyayı ayağa kaldırdı

"GERİ DÖNELİM"

Tah'ın ekibinden biri "Sanırım bize doğru nişan alıyorlar" diyerek paniğe kapılırken, YouTuber da titreyen eliyle selam vermeye çalıştı. Ardından kıyıya yanaşan teknedeki Tah, yanındaki tuz paketlerini havaya kaldırarak kabileyi ikna etmeye çalıştı.

Bir kabile üyesi tuzu tadıp tükürdükten sonra Tah'a öfkeyle baktı. Fenomen bakışlar altında paniğe kapılırken, "Sanırım hoşuna gitmedi, geri dönelim" dediği duyuldu. Yerel rehberleri ise özür dileyerek "Sizi buraya getirdiğim için üzgünüm" dedi.

İzlenme uğruna 'yaşam ve ölüm arasında' kaldı! İzole kabileye yaptıkları dünyayı ayağa kaldırdı

"YAMYAM"

Olayın yeni çekilen görüntüleri YouTube'da yayımlanınca dünya çapında büyük tepki çekti. Tah'ın kabile için kullandığı "yamyam" ifadesi öfke topladı. İzleyiciler genel olarak "Onları rahat bırakın, yamyam değiller. Sadece barış içinde yaşayan insanlar" şeklinde yorumlar yaparak fenomeni eleştirdi.

İzlenme uğruna 'yaşam ve ölüm arasında' kaldı! İzole kabileye yaptıkları dünyayı ayağa kaldırdı

DIŞ DÜNYA TEMASI KABİLE İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Papua, 250'den fazla kabileye ev sahipliği yapıyor. Birçoğu dış dünyayla teması reddediyor. Uzmanlara göre bu topluluklarla yakınlaşmak sadece dışarıdan gelenler için değil, kabilelerin kendisi için de ölümcül olabilir. Çünkü bağışıklıkları olmayan hastalıklarla karşılaşmaları, yok olmalarına davetiye çıkarabilir.

İzlenme uğruna 'yaşam ve ölüm arasında' kaldı! İzole kabileye yaptıkları dünyayı ayağa kaldırdı
