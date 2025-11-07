Ankara'da uyuşturucuya sert darbe: 21 gözaltı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'nın Polatlı ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayından bu yana sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.