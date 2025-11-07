Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türk donanmasının caydırıcı gücü MARLİN'den kritik başarı: Uzaktan kumandalı sistemle imha

ASELSAN ve Sefine Tersanesi'nin ortak geliştirdiği Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA, SMASH 200/12,7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
19:33
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
19:33

Türk savunma sanayisinin dev projeleri testlerini sürdürürken denizde de yerli silahlar kritik aşamayı geçiyor. Silahlı insansız deniz aracı MARLİN 100 EW, elektronik harp yetenekleriyle donatılmış olarak SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

Türk donanmasının caydırıcı gücü MARLİN'den kritik başarı: Uzaktan kumandalı sistemle imha

ELEKTRONİK HARP YETENEKLERİYLE DONATILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ve ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın katkısıyla hayata geçirilen MARLIN 100 EW'nin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini belirtti.

UZAKTAN KUMANDALI SİLAH SİSTEMİ

Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLİN'in denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

Türk donanmasının caydırıcı gücü MARLİN'den kritik başarı: Uzaktan kumandalı sistemle imha

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı, yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır. Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz 'Mavi Vatan'dır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir."

MARLİN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma özelliği taşıyor.

