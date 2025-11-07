Arda Güler Real Madrid'de başrolde!

Arda Güler'in başarıları her geçen gün artıyor. Milli yıldız, etkileyici performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazandı.

ARDA GÜLER'E ÖDÜL

İspanyol devinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arda Güler'in performansının özel olarak öne çıktığı ve genç yaşına rağmen istikrarlı bir şekilde takıma katkı sunduğu vurgulandı. Ayrıca da 20 yaşındaki hücumcu, bu sezon Real Madrid ile 15 maça çıkmış ve 3 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

ARDA GÜLER'E TAVSİYE GELMİŞTİ

İspanyol devinin eski isimlerinden Predrag Mijatovic; Cadena SER'de yaptığı açıklamalarda, "Bence Arda Güler doğru yolda, ancak hala daha çok çalışması gerekiyor. Şunu bilmesi önemli, burada herkesin sevgisini kazanmak için daha fazlasını ortaya koymak gerekiyor." demişti.