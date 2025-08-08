Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonlar bunu da yaptı! 1 saatlik yol 15 dakika sürecek

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi ile ABD'li havacılık girişimi güçlerini birleştirdi. Ulaşımda devrim yapacak şehir içi uçan taksiler duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonlar bunu da yaptı! 1 saatlik yol 15 dakika sürecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 09:37

'da önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan All Nippon Airways (ANA), Amerikan havacılık girişimi Joby Aviation ile 2027 yılı itibarıyla Japonya semalarında elektrikli hava taksileri uçurmaya hazırlanıyor.

ANA ve California merkezli Joby Aviation, beş kişi kapasiteli elektrikli hava taksilerinden 100’den fazlasını hizmete sunmak üzere ortak bir girişim kuracaklarını duyurdu. Yeni nesil aracı, bir pilot ve dört yolcu kapasitesiyle saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ANA CEO’su Koji Shibata, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uçan taksilerin hava ulaşımında çığır açacağını belirtti. ANA sözcüsü ise araçların 2027 itibarıyla hizmete girebileceğini ve ilk etapta Narita ile Haneda havalimanları arasında merkezli güzergahlarda kullanılacağını bildirdi. Güzergah ağı zamanla genişletilecek.

Japonlar bunu da yaptı! 1 saatlik yol 15 dakika sürecek

15 DAKİKALIK YOLUN FİYATI NET DEĞİL

Şu anda Tokyo’nun merkezi ile Narita Havalimanı arasındaki ulaşım, tren ya da otomobille yaklaşık bir saat sürüyor. ANA yetkilileri, hava taksileriyle bu sürenin 15 dakikaya kadar inebileceğini ifade etti.

Fiyat konusunda net bir bilgi paylaşılmazken, ANA yetkilileri hizmetin toplumun geniş kesimleri için erişilebilir olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Japonlar bunu da yaptı! 1 saatlik yol 15 dakika sürecek

HALKA AÇIK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ANA ve Joby Aviation, bu yıl ekim ayında düzenlenecek Osaka Expo kapsamında hava taksilerle halka açık bir uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Dikey iniş-kalkış yapabilen bu araçlar, helikopter gibi havalanıp, düşük ses seviyesi ve sıfır emisyonla uçak gibi ileri hareket edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti
ABD'de helikopter kazası: Can kayıpları var
ETİKETLER
#japonya
#havaçılık
#tokyo
#ulaşım
#Ana Marmara Fayı
#Elektrikli Hava Taksileri
#Joby Aviation
#Uçan Taksi
#Joby Aviation
#Elektrikli Hava Taksisi
#Uyumlu Ulaşım
#Narita Havalimanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.