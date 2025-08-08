Japonlar bunu da yaptı! 1 saatlik yol 15 dakika sürecek

Japonya'da önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan All Nippon Airways (ANA), Amerikan havacılık girişimi Joby Aviation ile 2027 yılı itibarıyla Japonya semalarında elektrikli hava taksileri uçurmaya hazırlanıyor.

ANA ve California merkezli Joby Aviation, beş kişi kapasiteli elektrikli hava taksilerinden 100’den fazlasını hizmete sunmak üzere ortak bir girişim kuracaklarını duyurdu. Yeni nesil ulaşım aracı, bir pilot ve dört yolcu kapasitesiyle saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ANA CEO’su Koji Shibata, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uçan taksilerin hava ulaşımında çığır açacağını belirtti. ANA sözcüsü ise araçların 2027 itibarıyla hizmete girebileceğini ve ilk etapta Narita ile Haneda havalimanları arasında Tokyo merkezli güzergahlarda kullanılacağını bildirdi. Güzergah ağı zamanla genişletilecek.

15 DAKİKALIK YOLUN FİYATI NET DEĞİL

Şu anda Tokyo’nun merkezi ile Narita Havalimanı arasındaki ulaşım, tren ya da otomobille yaklaşık bir saat sürüyor. ANA yetkilileri, hava taksileriyle bu sürenin 15 dakikaya kadar inebileceğini ifade etti.

Fiyat konusunda net bir bilgi paylaşılmazken, ANA yetkilileri hizmetin toplumun geniş kesimleri için erişilebilir olmasını hedeflediklerini vurguladı.

HALKA AÇIK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ANA ve Joby Aviation, bu yıl ekim ayında düzenlenecek Osaka Expo kapsamında hava taksilerle halka açık bir uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Dikey iniş-kalkış yapabilen bu araçlar, helikopter gibi havalanıp, düşük ses seviyesi ve sıfır emisyonla uçak gibi ileri hareket edebiliyor.