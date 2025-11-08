Menü Kapat
16°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Japonya'da 'ayı operasyonu' başlıyor! Çevik kuvvete tüfek izni çıktı

Japonya hükümeti, ülkedeki artan ayı saldırıları nedeniyle çevik kuvvet polislerinin tüfek taşımasına izin verecek yeni bir silah yasası değişikliği yapıyor. Ayı saldırıları Nisan ayından beri 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Japonya'da 'ayı operasyonu' başlıyor! Çevik kuvvete tüfek izni çıktı
08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 12:16

hükümeti, ülke çapında artan ayı saldırılarına karşı katı silah yasalarında değişikliğe giderek çevik kuvvet polislerinin tüfek taşımasının yolunu açtı.

Ulusal Polis Ajansı (NPA), perşembe günü yaptığı açıklamada nisan ayından beri ayı saldırılarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu sayının önceki yılların toplamının iki katını aştığını bildirdi.

Uzmanlar, saldırıların artışında , azalan kırsal nüfus ve doğal yaşam alanlarının daralmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Japonya'da 'ayı operasyonu' başlıyor! Çevik kuvvete tüfek izni çıktı

SALDIRILARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE GİDİYORLAR

Yetkililer, normal polislerin kullandığı tabancaların ayıları öldürmekte yetersiz kalması nedeniyle, çevik kuvvet birimlerinin Iwate ve Akita bölgelerine sevk edileceğini duyurdu. Bu bölgeler, saldırıların en yoğun yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor.

Polis ekipleri, 13 Kasım’da başlayacak operasyonlar öncesinde yerel avcı birliklerinden ayıların davranışları konusunda eğitim alacak.

Japonya'da 'ayı operasyonu' başlıyor! Çevik kuvvete tüfek izni çıktı

ORDU SİLAHSIZ BİR ŞEKİLDE ŞEHRE İNDİ

Hükümet, bir gün önce bölgeye Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ni (JSDF) de göndermişti. Ancak askerler, ülkedeki sıkı silah yasaları gereği ateşli silah taşımayacak, yalnızca ayı tuzaklarının taşınması ve yerel halkın güvenli tahliyesi gibi görevleri üstlenecek.

Askerlerin donanımında ayı spreyleri, koruyucu giysiler ve ağ fırlatıcılar bulunacak.

Japonya'da 'ayı operasyonu' başlıyor! Çevik kuvvete tüfek izni çıktı

BİLİM İNSANLARI AYI NÜFUSUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Bilim insanlarına göre Japonya’da son yıllarda ayı nüfusu, bol meşe palamudu, geyik ve yaban domuzu gibi besin kaynaklarının artmasıyla çoğaldı.

Kırsal alanların boşalması, ayıların yerleşim yerlerine yaklaşmasını kolaylaştırdı. Bu durum, insan-ayı karşılaşmalarını daha sık ve ölümcül hale getiriyor.

Yeni Başbakan Sanae Takaichi’nin hükümeti, krizi önlemek için kapsamlı bir “ayı saldırılarını önleme paketi” hazırlığında.

İLGİLİ HABERLER
Japonya'nın başı ayılarla belada! Vali orduyu göreve çağırdı
Ayı saldırılarına karşı keskin nişancılar göreve çağrıldı! Polise 'ateş et' yetkisi
ETİKETLER
#japonya
#iklim değişikliği
#Ayı Saldırıları
#Silah Yasası
#Doğal Yaşam Alanları
#Japon Öz Savunma Kuvvetleri
#Dünya
