Dünya
Karayipler'de savaş hareketliliği! Maduro orduya talimat verdi: Çatışmaya hazır olun

Karayipler'de ABD ile Venezuela arasındaki gerilim giderek tırmanırken, bölgede olası bir savaş senaryosuna karşı hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. ABD'nin Porto Riko kıyılarında askeri tatbikat yapmasının ardından Venezuela'dan da benzer bir hamle geldi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayip Denizi'nde 3 gün sürecek askeri tatbikat için ordusuna talimat verdi.

Karayipler'de savaş hareketliliği! Maduro orduya talimat verdi: Çatışmaya hazır olun
ordusu, Devlet Başkanı Nicolas 'nun talimatıyla Denizi'nde tatbikata başlıyor. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkeye ait Orchila Adası'nda "Egemen Karayip 200" (Caribe Soberono 200) askeri tatbikatın düzenleneceğini ilan etti.

3 GÜN SÜRECEK TATBİKADA BİNLERDE ASKER KATILACAK

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Bakan Lopez, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini duyurdu.

Karayipler'de savaş hareketliliği! Maduro orduya talimat verdi: Çatışmaya hazır olun

"ÇATIŞMAYA HAZIRL OLMALIYIZ"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan 12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronlar katılacak.

Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" belirtti.

ile Karayipler bölgesinde yaşanan gerilime değinen Lopez, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. Ve biz bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Karayipler'de savaş hareketliliği! Maduro orduya talimat verdi: Çatışmaya hazır olun

ABD'YE TEPKİ: YASA DIŞI VE DÜŞMANCA DAVRANIYOR

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi hedef aldı.

Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları açıklamasına cevap verdi.

ABD'nin bir balıkçı teknesine "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale ettiğini savunan Cabello, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) taşıyacaklarını söyledi.

Karayipler'de savaş restleşmesi! ABD tehdit etti, Venezuela gözdağı verdi

Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezuela'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.

ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi
