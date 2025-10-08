Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı

Kolezyum'un altında bulunan, imparatorların arenadan gizlice girmesi ya da çıkması için yapılan tünel ziyarete açıldı. 55 metre uzunluğunda Kolezyum'un altında bulunan tünel amfitiyatronun M.S. 70’lerde inşasından birkaç on yıl sonra, 1. ve 2. yüzyıllar arasında yapıldığı ortaya çıktı.

TÜNEL RESTORE EDİLDİ

Tünel restore edildi, ışıklandırıldı ve havalandırma delikleriyle desteklendi. Giriş kısmında domuz avları, ayı dövüşleri ve akrobatik gösterileri tasvir eden kabartmalar bulunuyor.

Roma Kolezyumu Arkeoloji Parkı yetkilileri, bu açılışı “olağanüstü bir gelişme” olarak nitelendirdi.

İMPARATORLARIN GİZLİ YOLU

İmparatorun locasından başlayan tünel, tribünlerin altından ilerliyor ve Kolezyum'un güney ucuna doğru uzanıyor. İmparatorlar bu tünel sayesinde fark ettirmeden arenaya giriş-çıkış yapabiliyordu. Tünelin bir başka bağlantısı ise gladyatörlerin savaşa hazırlık yaptığı Ludus Magnus adlı antrenman okulunaydı.

Dailymail'in haberine göre, arkeologlar, tüneli sık sık arenada dövüşen imparator Commodus’un (M.S. 180–192) adını vererek andı. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Andrew Sillett’e göre Commodus, halk önünde dövüşerek büyük bir tabu yıkmıştı.