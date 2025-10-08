Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı

Dünyanın 7 harikasından biri olan Kolezyum'un altındaki gizli tünel ziyarete açıldı. Tünellerin imparatorların arenadan gizlice çıkması için yapıldığı anlaşıldı.

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 16:46

Kolezyum'un altında bulunan, imparatorların arenadan gizlice girmesi ya da çıkması için yapılan ziyarete açıldı. 55 metre uzunluğunda Kolezyum'un altında bulunan tünel amfitiyatronun M.S. 70’lerde inşasından birkaç on yıl sonra, 1. ve 2. yüzyıllar arasında yapıldığı ortaya çıktı.

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı

TÜNEL RESTORE EDİLDİ

Tünel restore edildi, ışıklandırıldı ve havalandırma delikleriyle desteklendi. Giriş kısmında domuz avları, ayı dövüşleri ve akrobatik gösterileri tasvir eden kabartmalar bulunuyor.

Roma Kolezyumu Parkı yetkilileri, bu açılışı “olağanüstü bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı

İMPARATORLARIN GİZLİ YOLU

İmparatorun locasından başlayan tünel, tribünlerin altından ilerliyor ve Kolezyum'un güney ucuna doğru uzanıyor. İmparatorlar bu tünel sayesinde fark ettirmeden arenaya giriş-çıkış yapabiliyordu. Tünelin bir başka bağlantısı ise gladyatörlerin savaşa hazırlık yaptığı Ludus Magnus adlı antrenman okulunaydı.

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı

Dailymail'in haberine göre, arkeologlar, tüneli sık sık arenada dövüşen imparator Commodus’un (M.S. 180–192) adını vererek andı. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Andrew Sillett’e göre Commodus, halk önünde dövüşerek büyük bir tabu yıkmıştı.

Kolezyum'da keşfedilen imparatorların gizli yolu ziyaretçilere açıldı
