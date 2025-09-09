Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, bir açılışa katılmak üzere Fransa'ya gitti. Burada Fransız kanalı France 24'e konuşan Barzani, Türkiye'deki barış süreci, DEAŞ'la mücadele ve Suriye'deki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ABD ÇEKİLİRSE DEAŞ CANLANIR"

Barzani, ABD ve DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun 2025 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinin ciddi sorunları beraberinde getireceğini ifade etti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkışının kaçınılmaz olduğunu savunan Barzani, “Şüphesiz, ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesiyle 2012’deki senaryo tekrarlanır ve DEAŞ canlanır.” diye konuştu.

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Türkiye’deki barış sürecini desteklemek için tüm güçlerini seferber edeceklerini belirten Barzani, “Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPTIK"

Barzani süreci "köklü bir değişim" şeklinde nitelendirerek, “Kürt halkının ekseriyeti barışı ve süreci destekliyor. Bu sürekli umut ettiğimiz şeydir. Sürecin başlamasından önce Abdullah Öcalan bana bir heyet gönderdi. Barış sürecine resmi desteğimizi bildirdik ve bizden istenen her şeyi yaptık. Bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bu sürecin barışı getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umut ediyoruz.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SURİYE MESAJI

Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli ilişkileri olduğunu söyledi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Barzani, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmayı desteklediklerini ifade ederek, “Anlaşmanın doğru bir şekilde uygulandığını görmek için birlikte çaba gösterdik, fakat bazı zorluklar ve engeller vardı, bunun yolu kolay değil.” ifadelerini kullandı.