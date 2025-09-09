Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'deki barış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süreci desteklemek için tüm güçlerini seferber edeceklerini söyleyen Barzani, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendilerinden istediği her şeyi yaptıklarını ve bu tavrı sürdüreceklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 07:34

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi () Başkanı , bir açılışa katılmak üzere Fransa'ya gitti. Burada Fransız kanalı France 24'e konuşan Barzani, 'deki , 'la mücadele ve 'deki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ABD ÇEKİLİRSE DEAŞ CANLANIR"

Barzani, ABD ve DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun 2025 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinin ciddi sorunları beraberinde getireceğini ifade etti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkışının kaçınılmaz olduğunu savunan Barzani, “Şüphesiz, ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesiyle 2012’deki senaryo tekrarlanır ve DEAŞ canlanır.” diye konuştu.

Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Türkiye’deki barış sürecini desteklemek için tüm güçlerini seferber edeceklerini belirten Barzani, “Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz

"ÖCALAN'IN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPTIK"

Barzani süreci "köklü bir değişim" şeklinde nitelendirerek, “Kürt halkının ekseriyeti barışı ve süreci destekliyor. Bu sürekli umut ettiğimiz şeydir. Sürecin başlamasından önce Abdullah Öcalan bana bir heyet gönderdi. Barış sürecine resmi desteğimizi bildirdik ve bizden istenen her şeyi yaptık. Bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bu sürecin barışı getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umut ediyoruz.” diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SURİYE MESAJI

Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli ilişkileri olduğunu söyledi.

Mesut Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz

Suriye’deki gelişmelere de değinen Barzani, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmayı desteklediklerini ifade ederek, “Anlaşmanın doğru bir şekilde uygulandığını görmek için birlikte çaba gösterdik, fakat bazı zorluklar ve engeller vardı, bunun yolu kolay değil.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Türkiye
#deaş
#suriye
#Mesut Barzani
#Kdp
#Barış Süreci
#Iraq
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.