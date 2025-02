Milyonlarca insan sıcaktan ölecek! Verileri inceleyip tarih verdiler: En çok bu şehir etkilenecek

01 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:27

Bilim insanları, mevcut sera gazı emisyon seviyeleri devam ederse şehirlerin sular altında kalacağını, aşırı sıcaklıklar ve hava kirliliği nedeniyle milyonlarca insanın ölebileceğini açıkladı. Avrupa'da en kötü etkilenen şehir Barselona olacak. Araştırmacılar, milyonlarca insan sıcaktan öleceğini öngördükleri tarihi açıkladı.

Snowpiercer'dan The Day After Tomorrow'a kadar sayısız film ve dizi, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl yeniden şekillendirebileceğine dair vizyonlarını ortaya koyuyor. Ancak endişe verici bir şekilde, bilim insanları gerçekliğin bir Hollywood stüdyosu tarafından hayal edilen her şeyden çok daha şoke edici olabileceğini tahmin ediyorlar.

DÜNYA, 2100 YILINDA NASIL OLACAK?

Daily Mail ekibi, iklim değişikliğine ilişkin bilimsel araştırmalardan elde edilen veriler ışığında, Google'ın ImageFX adlı yapay zeka tabanlı metinden görüntü üretme uygulamasını kullanarak dünyanın 2100 yılında nasıl görüneceğini gösterdi.

Bilim insanlarının tahminlerine göre, sera gazı seviyeleri bu hızda artmaya devam ederse gelecekte tüm şehirler sular altında kalacak. Aynı zamanda artan sıcaklıklar ve sıcak hava dalgaları nedeniyle dünya çapında milyonlarca insanın öleceği tahmin ediliyor. İklim bilimci Profesör Julienne Stroeve, şunları söyledi:

"Hepimizi etkileyen en büyük etkiler deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı hava koşullarındaki değişikliklerdir. Eğer sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir şey yapmazsak tüm bunlar yüzyıl boyunca artacak."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SICAKLIKLARI ARTIRIYOR

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin daha sıcak bir iklime yol açtığını yıllardır biliyor. Karbondioksit ve metan gibi sera gazları atmosferde biriktikçe, gezegeni kaplayan bir battaniye gibi hareket ederek güneşten gelen ısıyı hapsediyor ve sıcaklıkların yükselmesine yol açıyor.

Bu yıl Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2024 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu ve ortalama yüzey sıcaklığının 15,1°C'ye ulaştığını doğruladı. Geçen yıl aynı zamanda ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi rekorun 1,5°C üzerine çıktığı ilk sene oldu. Bilim insanları gelecekte de sıcaklıkların ortalama olarak artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), üç farklı senaryoya dayanarak gelecekteki iklim değişikliği hakkında tahminlerde bulunuyor. En iyimser senaryoda, dünya 2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonuna ulaşarak küresel sıcaklıklarda daha fazla artış olmasını engeller.

30 MİLYON İNSAN SICAKLAR YÜZÜNDEN ÖLEBİLİR

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünyada 2100 yılına kadar milyonlarca ekstra ölüm olacağına inanıyor. İklim ısındıkça, giderek daha fazla insan ölümcül sıcak hava dalgalarının etkilerine maruz kalacak. Bu durum, geçmişte aşırı sıcaklara uyum sağlamak zorunda kalmamış bölgelerde özellikle zararlı olacak.

Bu yıl yayınlanan bir çalışma, tehlikeli sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar yüzde 50 daha fazla Avrupalıyı öldüreceğini öne sürüyor. En iyimser senaryoda bile her yıl 8 bin kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken, en kötü senaryoda 80 bin kişi daha ölebilir.

Dr. Bartington, yaptığı açıklamada, "Mevcut iklim politikaları altında, yaşlanan nüfus bağlamında özellikle yaşlı insanlar arasında sıcaklığa bağlı ölümlerin artması bekleniyor" dedi.

EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİR BARSELONA

2015 ve 2099 yılları arasında, sadece sıcaklık 5.8 milyon ekstra ölüme yol açacak ve Avrupa'da bu durumdan en kötü etkilenen şehir 246,082 net ölümle Barselona olacak. Bu rakam, iklim değişikliğinin soğuk Avrupa kışlarında ölümden kurtaracağı insan sayısı hesaba katıldıktan sonra bile geçerli.

Artan hava kirliliği ile birleştiğinde, dünya genelinde yaşam üzerindeki etkiler daha da kötü olabilir. Max Planck Kimya Enstitüsü'nden araştırmacılar, yakın zamanda hava kirliliği ve aşırı sıcaklıkların 2100 yılına kadar 30 milyon fazla ölüme yol açabileceğini öngördü. En olası senaryoda bile, her yıl ilave 10,8 milyon insan sıcaklık nedeniyle ölebilirken, 19,5 milyon insan da hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedebilir.

Bu rakamların aşırı hava koşulları, orman yangınları ve tarımın sekteye uğramasından kaynaklanan kıtlık riskindeki artışı hesaba katmadığı düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin gerçek bilançosu daha da yüksek olabilir.