'Kadınlar erkeklerden daha çok konuşuyor' algısına bilim insanları cevap verdi: Aradaki fark çok az

31 Ocak 2025 17:01 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:02

Uzmanlar, kadınların daha fazla konuştuğu inancının yaygın bir klişe olduğunu ve bunun olumsuz çağrışımlara sahip olabileceğini açıkladı. Peki kadınlar mı çok konuşuyor erkekler mi? Bilim insanları, yaptıkları son çalışmada bu konuya açıklık getirdi.

Kadınlar mı daha çok konuşur erkekler mi? Bu sorunun cevabının "kadınlar" olduğuna dair uzun süredir yaygın bir inanış var. Şimdi ise yeni bir araştırma nihayet gerçeği ortaya koydu. ABD'deki Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, erkeklerin mi yoksa kadınların mı daha fazla konuştuğunu belirlemek için 2 binden fazla kişiyi kayda aldı.

KADINLAR GERÇEKTEN ERKEKLERDEN DAHA FAZLA KONUŞUYOR

Genel olarak erkekler günde ortalama 11 bin 950 kelime konuşurken, kadınlar bunu aşarak günlük ortalama 13 bin 349 kelime konuştuğu ortaya çıktı. Bununla birlikte araştırma ekibi, cinsiyetler arasındaki farkın daha önce varsayıldığından daha küçük olduğunu belirtti.

Sonuçlara rağmen, uzmanlar kadınların daha fazla konuştuğu inancının genellikle olumsuz çağrışımlara sahip bir stereotip (kalıp yargı) olduğunu söyledi. Uzmanlar, Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan makalelerinde "Bu klişenin yaygınlığı ve çoğu zaman olumsuz çağrışımlara sahip olması, doğruluğunu değerlendirmeyi özellikle önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında toplam 2 bin 197 katılımcı, uyanık oldukları süre boyunca belirli aralıklarla kısa ses kayıtları alan bir cihaz taktı. 600 binden fazla kayıt toplandıktan sonra, uzmanlar her katılımcının konuştuğu kelimeleri saydı. Daha sonra bu veriler işlenerek, katılımcıların günlük ortalama konuştuğu kelime sayısı tahmin edildi.

ARADAKİ FARK 1.073 KELİME

Araştırmanın sonuçlarına göre, evet kadınlar gerçekten de erkeklerden daha fazla konuşuyor. Ancak arada ortalama 1.073 kelime gibi oldukça küçük bir fark var. Öte yandan araştırmacılar, konuşkanlıkta büyük bireysel farklılıklar olduğunu ve bunun da bulgulara 'istatistiksel belirsizlik' kattığını tespit etti. Bir başka deyişle, cinsiyetler arasındaki farkın anlamlı veya güvenilir olup olmadığını kesin olarak söylemek için yeterli bir boşluk bulunmadı.

En az konuşan katılımcı günde 100'den az kelime söylerken en konuşkan katılımcının ağzından günde 120 binden fazla kelime çıktı. Bunu ortalama 16 saatlik uyanık bir gün üzerinden hesapladığımızda, saatte yaklaşık 7 bin 500 kelimeye veya dakikada 125 kelimeye denk geliyor.