Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

NASA, Ay’a çarpacak asteroidi “nükleer” bombayla  vuracak

Aralık 2024’te keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, 2032’de Ay yüzeyine çarpma ihtimali taşıyor. Bilim insanları, yörünge saptırmadan tam yok etmeye kadar üç senaryoyu masaya yatırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:39

Aralık 2024’te keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, ilk değerlendirmelerde 22 Aralık 2032’de Dünya ile olasılığı taşıdığı için bilim çevrelerinin odağına girdi. İlk hesaplarda çarpma ihtimali yüzde birin üzerinde gösterilmiş; daha sonra yapılan güncel gözlemler Dünya için çarpışma riskini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ancak aynı çalışmalar, 2032’de asteroidin Ay yüzeyine çarpma olasılığının hâlâ bulunduğunu ortaya koydu.

2024 YR4'ün çapı 53–67 metre arasında tahmin ediliyor. Boyutu bu aralıkta olan bir gökcisminin çarpması, tarihsel örneklerle kıyaslandığında (ör. 1908'deki Tunguska olayı) ciddi hasara yol açabilir. Ancak şu an için doğrudan Dünya'ya çarpma ihtimalinin düşük olduğu; asıl endişenin Ay’a çarpma sonucu oluşabilecek enkazın düşük Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebilme ihtimali olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, etki riskini sıfıra indirmek için üç ana yol üzerinde duruyor: daha kapsamlı keşif çalışmaları, yörünge saptırma ve tam yok etme. DART misyonu gibi kinetik saptırma yöntemleri, geçmişte başarı göstermiş olsa da 2024 YR4 için gereken planlama ve kaynak miktarının DART’tan çok daha fazla olacağı belirtiliyor. Asteroidin boyutu ve kütlesindeki belirsizlik, yalnızca bir çarpma darbesiyle yörüngesinin yeterince değiştirilemeyeceği endişesini doğuruyor.

NASA, Ay’a çarpacak asteroidi “nükleer” bombayla  vuracak

NEDEN NÜKLLER?

En tartışmalı seçenek ise asteroidi yok etmeye yönelik patlayıcılar. Yeni çalışmalarda, hedefe gönderilmesi planlanan iki ayrı 100 kilotonluk nükleer cihaz öneriliyor — yani Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan yaklaşık 5–8 kat daha güçlü cihazlar. İki cihazın planlanmasının nedeni, birinin arızalanması veya hedefi vuramaması durumuna karşı yedek sağlaması olarak açıklanıyor. Bu senaryoda ilk potansiyel fırlatma aralığı 2029–2031 olarak öngörülmüş; ancak planların önümüzdeki yıllarda değişebileceği de not ediliyor.

Nükleer patlayıcıların tercih edilmesinin nedeni, kısa sürede yüksek enerji verip asteroidi parçalayıp etkisiz hale getirebilme potansiyeli. Ama işte burada başka bir sorun doğuyor: Asteroidi parçalayıp yok etmek, çok sayıda küçük parçanın oluşmasına yol açabilir; bu parçalar Ay’a çarpmasa bile uzayda tehlikeli enkaz bulutları oluşturup özellikle düşük Dünya yörüngesindeki (LEO) uydular için risk oluşturabilir. Yani çözümün kendisi yeni sorunlar doğurabilir.

NASA, Ay’a çarpacak asteroidi “nükleer” bombayla  vuracak

Araştırmacılar, 2024 YR4 için hangi yöntemin seçileceğinin; yapılacak ilave gözlemler, kütle ve yörünge verilerinin kesinleşmesi ve uluslararası koordinasyona bağlı olduğunu söylüyor. Planlanan ilk nükleer fırlatma penceresinin 2029–2031 arası olması öngörülse de, bu tarihlerin değişme ihtimali yüksek. Ayrıca, böyle bir kararın yalnızca teknik değil, politik ve hukuki boyutları da var — zira uzaya nükleer cihaz gönderme fikri pek çok açıdan tartışmalı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NASA'nın büyük açığını Türk genci yakaladı! Onlar düzeltemeyince el attı
Yaraların iyileşmesinde yeni dönem: Yapay zeka destekli cihaz yüzde 25 daha hızlı sonuç veriyor
ETİKETLER
#uzay
#çarpışma
#nükleer
#Ayakta Yolculuk
#Asteroid
#Gökcisimleri
#Dart
#Asteroid
#Çarpışma Riski
#2024 Yr4
#Uzay Enkazı
#Nükleer Patlayıcı
#Dart Misyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.