NASA, Mars'ta bulduğu karşısında şoke oldu! "Oraya ait değil"

NASA'da çalışan bilim insanları, yaptıkları keşif karşısında şoke oldu. Mars'ta oraya ait olmayan ve potansiyel olarak yıldızlararası kökenlere işaret eden bir kaya keşfedildi.

Uzay ajansı, potansiyel olarak galaksiler arası bir çakıl taşı hakkında ayrıntılı bilgi veren son blog yazısında “Bu kaya ilgi çekici bir hedef olarak tanımlandı” diye yazdı.

Beş yıldır Kızıl Gezegen'i keşfeden NASA'nın Perseverance Rover'ı, 45 km genişliğindeki Jezero Krateri'nin Vernodden bölgesini keşfederken bu jeolojik anomaliye rastladı.

“Phippsaksla” olarak adlandırılan kaya, yaklaşık 78 cm genişliğindeydi.

Mars'ta bir taş bulmak çığır açıcı bir olay gibi görünmeyebilir, ancak bu özel örnek, “çevresindeki alçak, düz ve parçalanmış kayalardan farklı olan, oyulmuş, yüksek duruşlu görünümü” ile dikkat çekti.

DAHA FAZLA TEST EDİLMESİ GEREKİYOR

Rover'ın SuperCam'i tarafından yapılan sonraki analizler, Mars taşın demir ve nikel bakımından zengin olduğunu ortaya çıkardı. Bu element kombinasyonu, sıradan kayalardan çok “demir-nikel” meteorlarla ilişkilendirilir.

Science Alert'ın haberine göre, bu metalik uzay taşları, kayalık kardeşlerinden farklı olarak genellikle büyük asteroitlerin merkezinden oluşur.

Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde ağır minerallerin ısınmış kayalara gömülmesiyle oluşmuşlardır.

Bu, 'Phippsaksla'nın Mars'ta oluşmadığını, aksine geçmişte gezegene çarpan bir meteorun parçası olduğunu düşündürmektedir.

Tesadüfen, Mars'ta daha önce de diğer demir-nikel meteorlar bulunmuştu. Ancak Perseverance, bu yıldızlararası yuvarlanan taşlardan birine ilk kez rastlamıştı.

Bilim insanlarının metal dolu taşın gerçekten bir meteor olduğunu doğrulamak için daha fazla test yapmaları gerekecek.

Eğer öyleyse, bu kaya Kızıl Gezegen'in tarihi hakkında değerli ipuçları sağlayabilir.