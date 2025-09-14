Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Dünya
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Alarm verildi! NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle sınıra sevk edildi: Yetkililerden açıklama geldi!

Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi. Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, 'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları () tehdidi nedeniyle bölgeye savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada bugün Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde 'ya ait insansız hava araçları (İHA) uçuşlarında hareketlilik gözlenmesi nedeniyle bölgeye Polonya ordusu ve NATO'ya ait savaş uçaklarının sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Polonya'ya komşu olan Ukrayna'nın sınır bölgelerinde İHA saldırısı tehdidi nedeniyle hava sahamızda askeri araçların uçuşuna başlanmıştır" denildi. Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için tüm prosedürlerin devreye sokulduğunu, kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin en yüksek hazırlık durumuna getirildiğini bildirdi.

Alarm verildi! NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle sınıra sevk edildi: Yetkililerden açıklama geldi!



Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de aynı saatlerde Lublin bölgesinde yaşayan vatandaşlara SMS göndererek muhtemel bir hava saldırısına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı. "Hava saldırısı tehlikesi. Temkinli olun. Görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki duyuruları bekleyin" yazılı SMS’lerin yanı sıra Swidnik ve Chelm kentlerinde de hava saldırısı tehlikesine karşı sirenler çaldı. Saldırı tehlikesinin geçmesinin ardından Lublin Havaalanı tekrar sivil uçuşlara açıldı.

NATO'DAN "DOĞU GÖZCÜSÜ" ADIMI

Polonyalı yetkililer ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirdiği basın toplantısındaki mesajlarına değindi. Açıklamada, Rutte’nin NATO olarak "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) girişimi başlattıklarını duyurmasının ardından bu kapsamda Fransa hava kuvvetlerine bağlı 3 adet Rafale savaş uçağının bugün Polonya semalarında devriye görevine başladığı bildirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Doğu Gözcüsü girişimi üzerine "Avrupalı devletlere teçhizat ve ilave asker desteğiyle hava savunmamızı ve Polonya sınırlarının korunmasını fiilen güçlendirme kararı aldıklarından ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alarm verildi! NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle sınıra sevk edildi: Yetkililerden açıklama geldi!



Rutte dünkü açıklamasında, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız ve 'Doğu Gözcüsü' de tam olarak bunu hedefliyor. Söz konusu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya’nın yanı sıra çeşitli müttefiklerin unsurlarını içerecek" ifadelerini kullanmıştı. Rutte, NATO’nun halihazırda önemli miktarda askeri unsur bulundurduğu Doğu Avrupa’da yeni operasyon dahilinde ne kadar ilave birlik konuşlandıracağına ilişkin bir bilgi vermemiş ancak, görevlendirilecek unsurların sayısının sınırlı olduğu belirtmişti. Söz konusu birlikler arasında Danimarka’dan 2 F-16 tipi savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa’dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya’dan 4 Eurofighter savaş uçağı yer aldığı aktarılmıştı.

