Dünya
 | Berkay Alptekin

Nijerya kabusu yaşıyor! Kolera salgınında çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde kolera salgını patlak verdi. Kontrol altına alınamayan kolera salgını nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya kabusu yaşıyor! Kolera salgınında çok sayıda ölü var
'nın kuzeydoğusunda yer alan Adamawa Eyaleti Temel Sağlık Hizmetleri Komiseri Dr. Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, salgınının eyaletin Mubi bölgesinde yayılmayı sürdürdüğünü belirtti.

Eyaletteki vaka sayısına ilişkin bilgi paylaşmayan Tangwami, salgında 10 kişinin öldüğünü, 25 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Tangwami, hükümetin salgına karşı önlemler aldığı bilgisini paylaştı.

Nijerya kabusu yaşıyor! Kolera salgınında çok sayıda ölü var

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

ETİKETLER
#salgın
#Nijerya
#kolera
#Adamawa
#Mubi
#Acil Duruma
#Dünya
