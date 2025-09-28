Oğullarının mezarı başında eski eşini öldürdü!

İngiltere'de 68 yaşındaki Martin Suter, Crofton Mezarlığı'nda, oğullarının mezarı başında eski eşi Ann Blackwood'u bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. 2023 yılında gerçekleşen cinayetin ardından karar davasına kısa bir süre kaldı.

BIÇAK, ÇİÇEK SAPLARINI KESMEK İÇİN

Mahkemede, cinayeti kasıtlı işlemediğini iddia eden Suter, mutfak bıçağını 'çiçeklerin saplarını kesmek için' yanına aldığını söyledi. Suter'in mezarlığın yakınında aracıyla yaklaşık beş saat beklediği, eski eşi Ann'in arkasından yaklaşarak bıçakladığı, en az 19 bıçak darbesi vurduğu belirtildi. bu durum cinayetin kasıtlı işlendiğini işaret ediyor.

BBC'nin haberine göre, Suter ise hapishanedeyken görüştüğü psikolog Dr. Paul Beckley'ye normalde kullandığı makasın ayçiçeğin saplarını ezme ihtimali nedeniyle bıçağı "çiçek saplarını kesmek" için yanında taşıdığını savundu.

Yargıcın Suter'in cezasını kasım ayında açıklaması bekleniyor.