Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı

Rusya'ya ait bir İHA, Ukrayna-Romanya sınırına yakın altyapı hedefine düzenlenen saldırı sırasında Romanya hava sahasını ihlal etti. Romanya ordusu alarma geçerek iki F-16 ve Alman Eurofighter tipi uçakları havalandırdı.

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı
, 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece Polonya hava sahasına girdikten sonra bu kez de ’nın hava sahasını ihlal etti. Romanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya’ya ait bir insansız hava aracı (), ’nın Romanya sınırına yakın altyapı hedeflerine düzenlenen saldırılar sırasında ülkenin hava sahasına girdi.

Yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Tulcea şehrindeki ve Ukrayna sınırının yakınlarındaki halka güvenli noktalara sığınma çağrısında bulundu.

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı

MÜDAHALE İÇİN İKİ F-16 HAVALANDI

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu açıklamasında, ihlalin tespit edilmesinin ardından Romanya ordusunun teyakkuza geçtiğini ve iki F-16 tipi savaş uçağının müdahale için havalandığını aktardı.

Mosteanu, ayrıca Almanya'nın Romanya'daki hava devriye görevleri çerçevesinde ülkede konuşlandırılmış olan 2 Alman Eurofighter tipi savaş uçağının da F-16'lara eşlik ettiğini aktardı.

Mosteanu ayrıca, F-16'ların alçak irtifada uçan Rus İHA'sını Chilia Veche köyünün yaklaşık 20 kilometre güneybatısında radarlardan kaybolana kadar takipte kaldığını ve pilotların vurmak için emir beklediği İHA'nın hava sahasını terk ettiğini bildirdi.

Romanyalı Savunma Bakanı, ellerindeki mevcut bilgilerin İHA'nın hava sahasını terk ettiğini göstermesine rağmen, İHA'nın düşmüş olması ihtimaline karşı helikopterlerin enkaz araması gerçekleştirmek için havalandığını da belirtti.

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı

"RUSYA, AÇIKÇA SAVAŞI GENİŞLETMEK İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus İHA'sının yaklaşık 50 dakika boyunca hava sahasını ihlal ettiğini ve Romanya hava sahasında yaklaşık 10 kilometre yol kat ettiğini belirtti.

Zelenskiy, "Bu, Rusya tarafından savaşın açıkça genişletilmesine yönelik bir çabadır. Tam olarak böyle davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya'ya karşı harekete geçme çağrısında bulunarak, "Rusya'ya karşı yaptırımlar gereklidir. Rus ticaretine yönelik gümrük vergileri gereklidir. Kolektif savunma gereklidir" dedi.

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı

İSVEÇ, RUSYA'NIN HAMLESİNİ KINADI

Rusya'nın ihlaline İsveç'ten kınama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu, "NATO hava sahasının bir başka kabul edilemez ihlali" şeklinde nitelendirdi.

Stenergard, "İsveç, bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ile tam dayanışma içindedir. İttifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesine katkı sağlamaya her zaman hazırız" dedi.

Romanyalı milletvekilleri, ihlal gerçekleştiren İHA'ların vurulmasını onaylamıştı
Romanyalı milletvekilleri, bu yılın başlarında barış zamanında Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'ların, tehdit düzeyine ve insan hayatı ile mülke yönelik risklere göre Romanya ordusu tarafından düşürülmesini öngören bir yasayı onaylamıştı. Ancak, söz konusu yasaya ilişkin uygulama kurallarının tamamının henüz kabul edilmediği biliniyor.

Önce Polonya sonra Romanya! Rus İHA'sına karşı F-16'lar havalandı

ROMANYA İLE UKRAYNA KARA SINIRINI PAYLAŞIYOR

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya, Ukrayna ile 650 kilometrelik bir kara sınırı paylaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 2022 yılından bu yana Rusya'ya ait İHA'ların parçalarının birçok kez Romanya topraklarına düştüğü biliniyor.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#romanya
#nato
#iha
#Havaalanıİhlali
#Dünya
