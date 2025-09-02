Paşinyan: "Aliyev’in sözleri Washington’daki uzlaşmalarla uyumlu değil"

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen 25. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde konuşan Aliyev’in ifadelerine Ermenistan’dan yanıt geldi. Paşinyan, Aliyev’in hangi ifadeleri kullandığını açıklamazken, “Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üzerinde uzlaştığı bildirgede belirli bir terminoloji kararlaştırılmıştır” dedi. Bu terminolojinin kullanılması, Paşinyan’a göre yapıcı bir ortamın oluşmasına ve ilerleyen çalışmaların sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacak.

“BU SÖZLER KABUL EDİLEMEZ”

Paşinyan, Aliyev’in sözlerini kabul edilemez olarak nitelendirirken, Washington’da varılan anlaşmalar kapsamında Ermenistan ile ABD’nin, “Uluslararası barış ve refah için Trump yolu” adlı iletişim ve yatırım programını hayata geçireceğini hatırlattı.

Aliyev ise zirvedeki konuşmasında, “Yakın gelecekte Zengezur Koridoru, hem Orta Koridor’un hem de Kuzey-Güney Koridoru’nun kritik bir bölümü olacak; barışı ve çok taraflı iş birliklerini güçlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.