Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Paşinyan: "Aliyev’in sözleri Washington’daki uzlaşmalarla uyumlu değil"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki konuşmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözlerinin Washington’da varılan anlaşmalarla bağdaşmadığını açıkladı.

Paşinyan:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:43

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde konuşan ’in ifadelerine ’dan yanıt geldi. , Aliyev’in hangi ifadeleri kullandığını açıklamazken, “Ermenistan ve liderlerinin üzerinde uzlaştığı bildirgede belirli bir terminoloji kararlaştırılmıştır” dedi. Bu terminolojinin kullanılması, Paşinyan’a göre yapıcı bir ortamın oluşmasına ve ilerleyen çalışmaların sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacak.

Paşinyan: "Aliyev’in sözleri Washington’daki uzlaşmalarla uyumlu değil"
Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış imzalamasından Papa da memnun

“BU SÖZLER KABUL EDİLEMEZ”

Paşinyan, Aliyev’in sözlerini kabul edilemez olarak nitelendirirken, Washington’da varılan anlaşmalar kapsamında Ermenistan ile ABD’nin, “Uluslararası barış ve refah için Trump yolu” adlı iletişim ve yatırım programını hayata geçireceğini hatırlattı.

Aliyev ise zirvedeki konuşmasında, “Yakın gelecekte , hem Orta Koridor’un hem de Kuzey-Güney Koridoru’nun kritik bir bölümü olacak; barışı ve çok taraflı iş birliklerini güçlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.

