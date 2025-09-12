Polonya'da bir garip olay! Başbakan Tusk'un şahsi aracı korumaların gözü önünden çalındı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hırsızların hedefi oldu. Polonya başbakanının Lexus marka şahsi aracı geçtiğimiz gün gece saatlerinde çalındı. Olay, ülkenin kuzeyindeki Sopot şehrinde bulunan ve Devlet Koruma Hizmeti (SOP) görevlileri tarafından 24 saat boyunca korunan Tusk'un şahsi konutunda meydana geldi.

Olayın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis, yoğun arama çalışmalarına başladı. Başbakan Tusk'un aracı saatler sonra yaklaşık 25 km uzaklıktaki Gdansk şehrinin Kokoszki semtinde park halinde bulundu.

BİR MESAJ İÇERİYOR OLABİLİR

Araç polis parkına çekilirken, hırsız ya da hırsızların kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Polonya polisi, aracın çalınmasının sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi Başbakan Tusk'a onu takip ettikleri, zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı istihbarat servislerinin de işi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.