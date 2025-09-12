Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Polonya'da bir garip olay! Başbakan Tusk'un şahsi aracı korumaların gözü önünden çalındı

Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Lexus marka aracı, korumalarının gözü önünde çalındı. Aracın nasıl çalındığına dair soruşturma sürerken, polis yaşanan olayın sıradan bir hırsızlık vakası veya Başbakan Tusk'a zarar verebilecek bir mesaj olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Polonya'da bir garip olay! Başbakan Tusk'un şahsi aracı korumaların gözü önünden çalındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 15:03

Başbakanı Donald Tusk, hırsızların hedefi oldu. Polonya başbakanının Lexus marka şahsi aracı geçtiğimiz gün gece saatlerinde çalındı. Olay, ülkenin kuzeyindeki Sopot şehrinde bulunan ve Devlet Koruma Hizmeti (SOP) görevlileri tarafından 24 saat boyunca korunan Tusk'un şahsi konutunda meydana geldi.

Olayın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis, yoğun arama çalışmalarına başladı. Başbakan Tusk'un aracı saatler sonra yaklaşık 25 km uzaklıktaki Gdansk şehrinin Kokoszki semtinde park halinde bulundu.

Polonya'da bir garip olay! Başbakan Tusk'un şahsi aracı korumaların gözü önünden çalındı

BİR MESAJ İÇERİYOR OLABİLİR

Araç polis parkına çekilirken, hırsız ya da hırsızların kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Polonya polisi, aracın çalınmasının sıradan bir vakası olabileceği gibi Başbakan Tusk'a onu takip ettikleri, zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı servislerinin de işi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

