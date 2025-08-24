Menü Kapat
Yaşam
Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' yine çalındı! Sahibi 'Evladımı geri getirin' diye feryat ediyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait olduğu bilinen Cabbar isimli papağan, Özal'ın vefatının ardından Antalya'da 28 yıldır Metin Suna ile yaşıyordu. Sunanın gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Cabbar, sahibinin bir anlık boşluğundan yararlanan fırsatçılar tarafından ikinci kez çalındı. Hemen karakola koşarak şikayetçi olayn Suna, "28 yıldır beraberiz. Benim için evlat gibi, evladımı geri getirsinler" dedi.

'da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi. Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam sahibinin yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, " rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' yine çalındı! Sahibi 'Evladımı geri getirin' diye feryat ediyor

"EVLADIMI GERİ GETİRSİNLER"

Yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadın garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler.

Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' yine çalındı! Sahibi 'Evladımı geri getirin' diye feryat ediyor

'Cabbar'ı kimse almaz' dedim. Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' yine çalındı! Sahibi 'Evladımı geri getirin' diye feryat ediyor


Cabbar ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil 'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

#antalya
#çalınma
#konyaaltı
#turgut özal bulvarı
#papağan
#Politikacı
#Yaşam
