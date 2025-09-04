Portekiz'de tramvay faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ulusal yas ilan edildi

Portekiz'de her yıl milyonlarca yolcu taşıyan tarihi tramvay kaza yaptı. Başkent Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılarından birinin de çocuk olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı. Trafik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Marcelo Rebelo de Sousa, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.

GÖRDÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTI

Görgü tanıkları, fünikülerin kontrolden çıktığını ve frenlerinin tutmadığını belirterek, fünikülerin raydan çıkarak bir binaya çarptığını ifade etti.

Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay" dedi.

HER YIL 3 MİLYON YOLCU TAŞIYOR

Ekim 1885’ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto’ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.