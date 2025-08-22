Putin'in Ukrayna talepleri ortaya çıktı: 3 şarttan taviz vermek istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede ele alınan Ukrayna’nın güvenlik garantileri gündemdeki yerini koruyor.

DONBAS, NATO VE BATILI ASKER YASAĞI

Kremlin’e yakın 3 kaynak merkezi Londra’da bulunan Reuters’a Alaska zirvesine ilişkin detayları, Vladimir Putin’in Ukrayna taleplerini değerlendirdi. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde Putin’in taleplerinin Ukrayna’nın doğudaki tüm Donbas bölgesinden ve NATO’ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, tarafsız kalması ve Batılı askerlerin Ukrayna’ya girmemesi olduğu kaydedildi.

Kaynaklara göre Putin’in Haziran 2024’te ortaya koyduğu toprak taleplerinden geri adım attığı belirtilen haberde, Moskova’nın bir parçası olduğu savunduğu Donetsk, Luhansk Herson ve Zaporijya’nın tamamının Kiev yönetimi tarafından terk edildiğini istediği ancak Kiev’in bu şartları reddettiği hatırlatıldı.

PUTİN İKİ CEPHE HATTINI DONDURMAYA HAZIR

Yeni teklifte ise Putin’in, Ukrayna’nın Donbas bölgesinin kontrolünden çekilmesini hala istediği ancak, buna karşılık da Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğunu ifade ediliyor. Ayrıca Moskova’nın Harkov, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını geri vermeye de istekli olduğu aktarıldı.

BATILI ASKERLERİN UKRAYNA'YA GİRMEMESİ İÇİN ANLAŞMA

Haberde ayrıca Putin’in, Ukrayna’nın NATO üyelik hedefinden vazgeçmesi talebinde ve NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişleme olmayacağına dair yasal bağlayıcılığı bulunan bir taahhüt isteğinde ısrarcı olduğu belirtilirken aynı zamanda Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve bir barış gücü çerçevesinde dahi Batılı askerlerin Ukrayna’ya girmemesi için anlaşma talep ettiği aktarıldı.

ABD merkezli kaynaklarda Rusya’nın Donbas’ın yüzde 88’ini, Zaporijya’nın ise yüzde 73’ünün kontrolünü elinde bulunduruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, uluslararası tanınan Ukrayna topraklarından bir anlaşma parçası olarak çekilmeyeceğini sık sık ifade ettiği hatırlatılan haberde, Zelenskiy’in Donbas’ı Rusya’nın Ukrayna topraklarında daha ileriye gitmesini engelleyen bir "kale" olarak gördüğü bildirildi.

PUTİN BARIŞA VE UZLAŞMAYA HAZIR

Adı açıklanmayan üç kaynak, Alaska’nın Anchorage kentinde yapılan Putin-Trump zirvesinin, Rusya’nın talepleri üzerine tartışmalar yapılması ve Putin’in taviz vermeye hazır olduğunu göstermesi açısından savaşın başından bu yana en iyi şansı getirdiğini savundu. Kaynaklardan birinin "Putin barış için hazır, uzlaşmaya hazır. Trump’a iletilen mesaj bu" ifadesini kullandı.

Öte yandan dördüncü bir kaynak ise ekonomik konuların Putin için ikinci sırada yer aldığını dile getirerek Rusya’nın ekonomik kırılganlığı ve Ukrayna’nın içinde daha ileri gitmenin maliyetinin ne kadar yüksek olduğunun bilincinde olduğunu dile getirdi.