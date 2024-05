Rus ordusu Harkov'a füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

23 May 2024 16:14 - Güncelleme : 23 May 2024 16:18

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesine 15 füzeyle saldırdı. Saldırıda birçok nokta füzelerin hedefi oldu.

YİNE HEDEFTE SİVİLLER VARDI

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada; saldırıda 50 civarında kişinin bulunduğu bir matbaa dahil sadece sivil altyapının hedef alındığını belirtti.

Matbaada 7 çalışanın hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, "Ne burada ne de yakınlarda askeri tesis yok" dedi.



(Fotoğraf: Arşiv)

'HAVA SAVUNMA SİSTEMİ' ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Harkov ve Liubotyn şehrine Rus saldırısı. İlk bilgilere göre Rusya aynı anda 15 füze fırlattı. Rus teröristler, Ukrayna'nın yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasından faydalanıyor. Bu zafiyet bizim değil, 3 yıldır teröristlerle hak ettiği şekilde mücadele etmeye cesaret edemeyen dünyanın zaafıdır. Terör her yerde, her şartta, her kıtada kaybetmelidir. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ukrayna elinden geleni yapıyor. Bize yardım eden herkese minnettarım. Ancak dünya liderlerinden daha fazla kararlılığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.