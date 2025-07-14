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 | Bengü Sarıkuş

Alman Merkez Bankası'ndan korkutan yorum

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mayıs ayı raporu yayımlandı. Raporda, Almanya’da ekonominin rekabet gücünün azalmasıyla Alman ihracatçıların 2021'den bu yana küresel pazar paylarını önemli ölçüde kaybettikleri belirtildi.

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Alman Merkez Bankası'ndan korkutan yorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:31

Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ihracatçıların, uluslararası rekabette zayıflayan konumları nedeniyle küresel pazarlarda önemli ölçüde pay kaybettiğini bildirdi.

Alman Merkez Bankası'ndan korkutan yorum

2008 finansal krizin ardından Alman ihracatçılarının pazar paylarının 2016’ya kadar neredeyse sabit kaldığı vurgulanan raporda, "Almanya'nın pazar payları 2017'den beri, özellikle de 2021'den beri düşüyor.” ifadesi kullanıldı.

REKABET GÜCÜ GERİLEDİ

Bundesbank raporunda, rekabet gücünün birçok sektörde gerilediği kaydedilerek, ülkenin 2021 ve 2023 yılları arasındaki ihracat pazar payı kayıplarının dörtte üçünden fazlasının, kötüleşerek yerli ihracatçıları uluslararası alanda daha az rekabetçi hale getiren arz tarafı koşullarından kaynaklandığı aktarıldı.

Alman Merkez Bankası'ndan korkutan yorum

Rekabet gücünün gerilemesinin Alman ekonomisinde birçok şirketi zorlayan temel yapısal zorluklara işaret ettiğine yer verilen raporda, "Bunlar arasında demografik değişim, kalifiye işçi sıkıntısı, artan birim iş gücü maliyetleri ve artan bürokrasi yer almaktadır." denildi.

Raporda, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya sektörü gibi enerji yoğun sektörlerin rekabet gücündeki düşüşe en fazla katkıda bulunan sektörler olduğu belirtilerek, artan ve tedarik zincirindeki aksaklıkların da durumu olumsuz etkilediği bildirildi.

Alman Merkez Bankası'ndan korkutan yorum

ALMANYA KÜRESEL PAZARDA BAŞARISIZ

Almanya’nın küresel pazarda diğer gelişmiş ekonomilerden daha kötü bir performans sergilediğine işaret edilen raporda, Çin’in Alman şirketlerine giderek daha fazla rakip olmaya başladığı ifade edildi.

Raporda, Almanya'nın iş ortamını iyileştirmek için, çalışma teşviklerinin ve özel yatırımlar için vergi indirimlerinin artırılması, vasıflı göçmenlerin önündeki engellerin, bürokrasinin ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi acil reformlar yapılması çağrısında bulunuldu.

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#Almanya
#ihracat
#enerji fiyatları
#tedarik zinciri
#Rekabet Gücü
#Ekonomik Performans
#Ekonomi
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