Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna'nın kalbine, başkent Kiev'e füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırdı. Saldırı sonucu Kiev'in 4 ilçesindeki 27 noktada hasar meydana geldi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu biri çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u çocuk olmak üzere 82 kişinin de yaralandığını belirtti.

Tkachenko konutlar, okullar, anaokulları, sağlık kurumları ve bir üniversite olmak üzere 100'den fazla yapıda hasar meydana geldiğini aktardı. Tkachenko saldırılarda bir apartmanın doğrudan hedef alındığını kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıda yıkılan bir apartmanın fotoğrafına yer vererek, "Kiev'de korkunç bir sabah. Rusların acımasız saldırıları tüm konutları yerle bir etti, okulları ve hastaneleri hasara uğrattı" ifadelerine yer verdi.

"GÜÇ OLMADAN BARIŞ İMKANSIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise paylaşımında, "Ruslar 300'den fazla İHA ve 8 füze fırlattı. Halkımızın korunması için varılan tüm anlaşmaları eksiksiz uygulamak, her anlaşmanın hayat kurtarma amacına hizmet etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün dünya, Rusya'nın ABD ve Avrupa ile paylaştığı barış arzumuza verdiği cevabı bir kez daha gördü. İşte bu yüzden güç olmadan barış imkansız. Ancak Moskova'yı barış yapmaya zorlamak, onları gerçek bir müzakere masasına oturmaya zorlamak için gereken tüm araçlar ortaklarımızın elinde. ABD ve Avrupa'nın bu hedefe ulaşmak için dile getirdiği her şeyin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, son aylarda cephe hattından uzaktaki kasaba ve şehirlere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ağustos'a kadar ateşkesi kabul etmemesi halinde Moskova'ya daha sert yaptırımlar uygulayacağı tehdidine rağmen Rus saldırıları devam ediyor.