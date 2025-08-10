Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya karşı hayal kırıklıklarını dile getirip, verdiği süre içinde barış sağlanmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Trump'ın barış için çabalarına karşı Ukrayna'ya saldırılarını artırdı.

Bağımsız çatışma izleme kuruluşu ACLED’in (Armed Conflict Location & Event Data) verilerine göre, geçtiğimiz temmuz ayı Ukrayna'da 2 bin 600'den fazla çatışma meydana geldi. Bu sayı, savaşın başından beri bir ay içinde gerçekleşen en fazla çatışma sayısıydı.

YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI

Newsweek'in haberine göre, Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırdı. Ukrayna ise hava saldırı hedeflerini değiştirdi. Ukrayna ordusu, son zamanlarda Rus savunma sanayi tesislerini vurmaya başladı. Ukrayna bu hamlesiyle Rusya'nın insansız hava aracı üretimini aksattı. Fakat temmuz ayında Rusya'nın, Ukrayna sivillerine yönelik uzak menzilli saldırıları 458'e çıktı. Bu saldırılarda 250 kişi hayatını kaybetti. Bu, Eylül 2022’den bu yana görülen en yüksek can kaybı oldu.

YOĞUN ÇATIŞMALAR DONETSK'TE

ACLED’e göre bu ölümlerin yalnızca üçte biri çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk’te yaşandı. Başkent Kiev ise Mart 2022’den bu yana en yoğun bombardımana maruz kalarak 30 uzun menzilli drone ve füze saldırısı gördü.

Rusya'nın şiddetli saldırıları karşısında Ukrayna da İHA, füze ve topçu saldırılarını yüzde 20 artırdı. Saldırıların Rusya’nın sınır bölgeleri dışındaki hedeflere yönelmesinde ise yüzde 75’lik artış kaydedildi.

Haziran-Temmuz döneminde Ukrayna, askeri hava üslerini hedef almaktan vazgeçerek Rusya’nın drone üretim tesislerine saldırıya odaklandı.