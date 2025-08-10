Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalarını sürdürürken Rus lider Vladimir Putin, saldırıları artırdı. Geçtiğimiz ayın savaşın 'en kanlı ayı' olduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı
KAYNAK:
Newsweek
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 09:55

Başkanı Donald Trump, 'ya karşı hayal kırıklıklarını dile getirip, verdiği süre içinde barış sağlanmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Trump'ın barış için çabalarına karşı 'ya saldırılarını artırdı.

Bağımsız izleme kuruluşu ACLED’in (Armed Conflict Location & Event Data) verilerine göre, geçtiğimiz temmuz ayı Ukrayna'da 2 bin 600'den fazla çatışma meydana geldi. Bu sayı, savaşın başından beri bir ay içinde gerçekleşen en fazla çatışma sayısıydı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı

YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI

Newsweek'in haberine göre, Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırdı. Ukrayna ise hava saldırı hedeflerini değiştirdi. Ukrayna ordusu, son zamanlarda Rus savunma sanayi tesislerini vurmaya başladı. Ukrayna bu hamlesiyle Rusya'nın insansız hava aracı üretimini aksattı. Fakat temmuz ayında Rusya'nın, Ukrayna sivillerine yönelik uzak menzilli saldırıları 458'e çıktı. Bu saldırılarda 250 kişi hayatını kaybetti. Bu, Eylül 2022’den bu yana görülen en yüksek can kaybı oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı

YOĞUN ÇATIŞMALAR DONETSK'TE

ACLED’e göre bu ölümlerin yalnızca üçte biri çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk’te yaşandı. Başkent Kiev ise Mart 2022’den bu yana en yoğun bombardımana maruz kalarak 30 uzun menzilli drone ve gördü.

Rusya'nın şiddetli saldırıları karşısında Ukrayna da , füze ve topçu saldırılarını yüzde 20 artırdı. Saldırıların Rusya’nın sınır bölgeleri dışındaki hedeflere yönelmesinde ise yüzde 75’lik artış kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'en kanlı ay' Trump barış için çabaladıkça ölümler arttı

Haziran-Temmuz döneminde Ukrayna, askeri hava üslerini hedef almaktan vazgeçerek Rusya’nın drone üretim tesislerine saldırıya odaklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Geceyi alevler aydınlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık yaktı
ETİKETLER
#savaş
#iha
#çatışma
#füze saldırısı
#Abd
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
YorumYORUM YAZ
