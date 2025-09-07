Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu

Rusya ile Ukrayna Şubat 2022'den beri sıcak savaşa devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Pecherskyi bölgesindeki hükümet binasında Rus saldırısı sonucu yangın çıktı.

Bilgiyi, başkentin askeri yönetiminin şefi Timur Tkaşenko paylaştı. Ülke genelinde hava sirenlerinin çaldığı bildirildi.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İtfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sabah erken saatlerde, hem batı hem doğudaki yüksek binalara yönelik drone saldırısında yangınların çıktığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece yarısı 805 drone ve 13 füze fırlattığını duyurdu.

HEDEFTE YÜKSEK BİNALAR VAR

Kiev Beldiye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Acil Durum Servisi de çok sayıda yüksek binanın hasar aldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, "Savaş boyunca ilk kez Ukrayna hükümetinin bir ana binası, düşman saldırısıyla hasar gördü" açıklamasını yaptı. Başbakan, itfaiyecilerin binadaki yangını söndürmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

RUSYA GÜNEYDOĞU'YU DA VURDU

Saldırılardan biri güneydoğudaki Sumi bölgesinde yaşandı. Bölgenin askeri valisi Oleg Grigorov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Putivil kasabasına yönelik saldırıda bir kişinin öldüğünü, 9 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda yaralının olduğunu kaydetti.

Diğer Rus saldırısı ise Zaporijya'yı hedef aldı. Askeri yönetimin şefi Ivan Fedorov, saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

