Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu

Rusya gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar Ukrayna’ya 4’ü balistik olmak üzere 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, Kiev’deki hükümet binası da hedef alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 13:49

ile Şubat 2022'den beri sıcak savaşa devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor. Ukrayna'nın başkenti 'in Pecherskyi bölgesindeki hükümet binasında Rus saldırısı sonucu çıktı.

Bilgiyi, başkentin askeri yönetiminin şefi Timur Tkaşenko paylaştı. Ülke genelinde hava sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İtfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sabah erken saatlerde, hem batı hem doğudaki yüksek binalara yönelik saldırısında yangınların çıktığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece yarısı 805 drone ve 13 füze fırlattığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu

HEDEFTE YÜKSEK BİNALAR VAR

Kiev Beldiye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Acil Durum Servisi de çok sayıda yüksek binanın hasar aldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, " boyunca ilk kez Ukrayna hükümetinin bir ana binası, düşman saldırısıyla hasar gördü" açıklamasını yaptı. Başbakan, itfaiyecilerin binadaki yangını söndürmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu

RUSYA GÜNEYDOĞU'YU DA VURDU

Saldırılardan biri güneydoğudaki Sumi bölgesinde yaşandı. Bölgenin askeri valisi Oleg Grigorov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Putivil kasabasına yönelik saldırıda bir kişinin öldüğünü, 9 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda yaralının olduğunu kaydetti.

Diğer Rus saldırısı ise Zaporijya'yı hedef aldı. Askeri yönetimin şefi Ivan Fedorov, saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Zelenski çağrı yapmıştı! Rusya'dan üçlü zirve açıklaması
ETİKETLER
#yangın
#ukrayna
#rusya
#saldırı
#savaş
#kiev
#Drone
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.