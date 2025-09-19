Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya, Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor: "Bir haftada 4 yerleşim yerini ele geçirdik"

Rusya'nın Ukrayna'ya "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de başlattığı saldırı da kanlı savaş devam ediyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya, Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:15

, 'ya yönelik Şubat 2022'de "Özel " isimli saldırısıyla savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış için masaya otursa herhangi somut bir adım atılamıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 13-19 Eylül tarihlerinde 'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, cephaneler, insansız hava araçları () eğitim, montaj ve depolama merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 4 grup saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor: "Bir haftada 4 yerleşim yerini ele geçirdik"

"1600 UKRAYNA İHA'SI YOK EDİLDİ"

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesinde Novonikolayevka, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye ve Novoyivanovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Muravka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 1600'ü aşkın İHA'nın Rus sistemlerince yok edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 80 binin üzerinde İHA, 628 hava savunma füze sistemi, 25 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rusya Ukrayna'ya ait 160 İHA'yı engelledi
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#iha
#rusya-ukrayna savaşı
#hava savunma
#Askeri Operasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.