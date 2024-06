Rusya'dan dikkat çeken Gürcistan iddiası: Batı hükümeti devirebilir

05 Haziran 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:16

Gürcistan'da bir süredir tartışılan ve halkın sokağa inmesine neden olan 'yabancı etki ajanı' yasası geçtiğimiz günlerde onaylandı. Gürcistan'da iç karışıklığa neden olan yasanın ardından Rusya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Salı günü Rus devletine ait haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, "Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri konusunda Batı'nın Gürcistan'da gerilimi yükseltmeye çalıştığını görüyoruz" dedi.

''REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞABİLİRLER''

2014'te Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç'in istifasına sebep olan 'Yevromaydan' eylemlerine atıfta bulunan Galuzin, "Rusya'nın yakınlarında başka bir gerilim merkezi oluşturmak umuduyla Batı'nın 'Maydan' senaryosunu yürürlüğe sokup rejimi değiştirmeye çalışma hedefi olmasını ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.

GÜRCİSTAN'A UKRAYNA BENZETMESİ

Galuzin, Gürcistan'da, 'yabancı etki ajanı yasası'nın kabulü nedeniyle yapılan protestolar ile 10 yıl önce Ukrayna'da yapılan protestolar arasında paraleller olduğunu iddia etti.

GÜRCİSTAN'I KARIŞTIRAN TASARI: YABANCI ETKİ AJANI

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda, 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Onaylanan yasaya göre, aynı zamanda kuruluşların her yıl mali beyanname doldurma zorunluluğu da olacak. Yasa, Adalet Bakanlığına her an konuyu araştırma, inceleme ve takip etme yetkisi veriyor.

"Yabancı bir gücün" çıkarlarını yürüten kuruluş olarak kaydolmaktan kaçınmak veya beyannamenin doldurulmaması, kuruluşu para cezayla karşı karşıya bırakacak.

Bazı muhalefet partileri ve STK'ler, yasanın aslında tüzel olmayan kişileri de kapsadığını ileri sürerken, hükümet bu iddiaları yalanladı.

Gürcistan Parlamentosu Sözcüsü Şalva Papuaşvil, haftalardır devam eden protestolar, cumhurbaşkanlığı vetosu ve Batılı ülkelerden gelen kınamalara rağmen pazartesi günü tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.