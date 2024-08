Rusya'dan 'kıyamet saati' uyarısı: Sadece 2 dakika kaldı

04 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:57

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonu kanalında yayımlanan program için verdiği röportajda dünyadaki çatışmaları değerlendirdi.

“Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığına dikkati çeken Ryabkov, “Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini söyleyebilirim ancak bu, saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmez.” ifadesini kullandı.

''SENARYOLAR ÇOK FARKLI OLABİLİR''

Ryabkov, tüm bu olup bitenlere sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ryabkov, Rusya’nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

KIYAMET SAATİ NÜKLEER SİLAHLAR İÇİN

“Kıyamet saati” ifadesi, ilk kez 1947 yılında nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni’nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Ryabkov’un röportajının tamamı, Rusya devlet kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yayımlanacak.