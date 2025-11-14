Şam'da şiddetli patlama: Yaralılar var

Suriye medyası Şam'a iki saldırı olduğunu duyurdu. Saldırılardan birinde Mezze semtinde 3 katlı binaya füze isabet ettiği açıklandı.

SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından bölgede hareketlilik başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralılar var.

KİMİN YAPTIĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların "kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu meydana geldiğini belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.