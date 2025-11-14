Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Suriyeliler PKK/YPG işgaline karşı ayakta

Suriye'de hala PKK/YPG kontrolü süren bölgelerde halk tepkisini gösteriyor. Zorla göçe tabi tutulan, keyfi tutuklama ve arazi gaspına maruz bırakılan insanlar örgütün artık bölgeyi terk etmesini istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriyeliler PKK/YPG işgaline karşı ayakta
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 18:00

'nin başta ve Halep olmak üzere birçok kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü / karşıtı gösteriler düzenlendi.

Terör örgütünü etmek amacıyla, başkent Şam'da, Halep'in Münbiç ilçesinde ve Tel Abyad'da yüzlerce kişi bir araya geldi.

Suriyeliler PKK/YPG işgaline karşı ayakta

SDG'NİN FAALİYETLERİNE KARŞI HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Şam'daki protestolarda göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde de örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri, hapishanelerinde tuttuğu siviller nedeniyle protestolar yapıldı.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Örgütün haksız tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve yolsuzlukları sonlandırmasını isteyen göstericiler, Suriye hükümetinden bölgeyi terörden arındırmasını talep etti.

ZORLA GÖÇ ETTİRİLEN KİŞİLER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Suriye'nin Halep iline bağlı Şuyuh bölgesinden yaklaşık 60 bin kişinin 11 yılı aşkın süredir yerlerinden edilmesi nedeniyle bölge halkı her hafta düzenledikleri gösterilerle "geri dönüş hakkı" taleplerini yineliyor.

Şuyuh aşiretinin ileri gelenlerinden Şeyh Habib el-Naif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 köyden zorla ettirilen ailelerin en temel talebinin kendi topraklarına dönüş olduğunu söyledi.

Şeyh Naif, bölge halkının durumunun diğer göçmenlerden daha ağır olduğunu vurgulayarak, "Her hafta gösteri düzenliyoruz. Hükümetten ve uluslararası toplumdan sesimizi duymalarını ve geri dönüş talebimizi dikkate almalarını istiyoruz. Ancak süreç sürekli erteleniyor ve bize, Azez–Afrin karşılığında Şuyuh, gibi bir denklem dayatılıyor." dedi.

Suriyeliler PKK/YPG işgaline karşı ayakta

ARAZİLERİMİZ TAHRİP EDİLDİ, 11 YILDIR ZORUNLU GÖÇTEYİZ

Gösterilerin dönüş sağlanana kadar süreceğini belirten Şeyh Naif, "Ailelerimiz hala kamplarda yaşıyor ve topraklarına dönmek istiyor. Evlerimize dönene kadar bu yürüyüşler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Ceadan Muhammed de eylemlerin zorla yerinden edilen sivillerin ortak talebiyle gerçekleştirildiğini belirterek, Suriye hükümeti ile yürütülen görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadığını söyledi.

Muhammed, aşiretlerin sürece destek verdiğini vurgulayarak, "Biz hükümetle müzakere sürecinde yer aldık. Ancak müzakereler sonuç vermezse, aşiretler olarak halkımızı kendi şehirlerine döndürmek için gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

Suriye yönetiminin Afrin'e dönüş taleplerine atıf yapan Muhammed, "Devlet Afrinlilerin dönüşünü istiyorsa, biz de 14 yıldır PKK'nın uzantıları tarafından yerlerinden edilen Şuyuh halkının dönüşünü talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçün yalnızca Şuyuh bölgesinin değil, tüm Suriye'nin meselesi olduğunu vurgulayan Muhammed, "Cezire bölgesinin tamamının özgürleşmesini ve Suriye halkının doğudan batıya, güneyden kuzeye huzura kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Mahmud Hamış da doğu bölgesinin halkının büyük bölümünün Araplardan oluştuğunu ve 11 yıldır zorla yerlerinden edildiklerini söyledi.

Hamış, "Arazilerimiz tahrip edildi, evlerimiz yıkıldı, 11 yıldır zorunlu göçteyiz. Buradaki herkesin ortak talebi, kendi topraklarına dönmek." dedi.

Göç sürecinin bölge sakinlerinde derin travmalar bıraktığını dile getiren Hamış, "İnsan 11 yıl boyunca köklerinden kopuk nasıl yaşar? Bu acının tarifi yok. Hangi kelimeyle anlatabiliriz? Herkes bilsin ki biz 11 yıldır her gün o topraklara dönme hasretiyle yaşıyoruz." diye konuştu.

Hamış, yaşadıkları zorunlu göçün yalnızca Şuyuh halkının değil, tüm bölgenin sorunu olduğunu vurgulayarak, "Topraklarımız, anılarımız, geçmişimiz arkada kaldı. Dönüş hakkımızın tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye zirvesi: İlişkiler mercek altına alındı
Şamil Tayyar: PKK'nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG'ye katıldı
ETİKETLER
#pkk
#suriye
#göç
#ypg
#protesto
#şam
#Sdg
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.