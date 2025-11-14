Suriyeliler PKK/YPG işgaline karşı ayakta

Suriye'nin başta Şam ve Halep olmak üzere birçok kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösteriler düzenlendi.

Terör örgütünü protesto etmek amacıyla, başkent Şam'da, Halep'in Münbiç ilçesinde ve Tel Abyad'da yüzlerce kişi bir araya geldi.

SDG'NİN FAALİYETLERİNE KARŞI HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Şam'daki protestolarda göstericiler, "SDG'nin hapishaneleri, özgürlüğü hak eden onurlu insanlarla dolu", "SDG yenilecek ve geri çekilecek", "Halk, Cezire'nin özgürleştirilmesini istiyor", "Allah'a söz verdik; Cezire özgürleşmeden meydanları terk etmeyeceğiz", "SDG ve devrik Esed rejimi, captagon ticaretinin baş aktörleridir" ve "Cezire'nin özgür insanları geri dönecek, PKK'ya karşı kararlılıkla ilerleyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde de örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri, hapishanelerinde tuttuğu siviller nedeniyle protestolar yapıldı.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrı yaparak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Örgütün haksız tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamasını ve yolsuzlukları sonlandırmasını isteyen göstericiler, Suriye hükümetinden bölgeyi terörden arındırmasını talep etti.

ZORLA GÖÇ ETTİRİLEN KİŞİLER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Suriye'nin Halep iline bağlı Şuyuh bölgesinden yaklaşık 60 bin kişinin 11 yılı aşkın süredir yerlerinden edilmesi nedeniyle bölge halkı her hafta düzenledikleri gösterilerle "geri dönüş hakkı" taleplerini yineliyor.

Şuyuh aşiretinin ileri gelenlerinden Şeyh Habib el-Naif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 köyden zorla göç ettirilen ailelerin en temel talebinin kendi topraklarına dönüş olduğunu söyledi.

Şeyh Naif, bölge halkının durumunun diğer göçmenlerden daha ağır olduğunu vurgulayarak, "Her hafta gösteri düzenliyoruz. Hükümetten ve uluslararası toplumdan sesimizi duymalarını ve geri dönüş talebimizi dikkate almalarını istiyoruz. Ancak süreç sürekli erteleniyor ve bize, Azez–Afrin karşılığında Şuyuh, gibi bir denklem dayatılıyor." dedi.

ARAZİLERİMİZ TAHRİP EDİLDİ, 11 YILDIR ZORUNLU GÖÇTEYİZ

Gösterilerin dönüş sağlanana kadar süreceğini belirten Şeyh Naif, "Ailelerimiz hala kamplarda yaşıyor ve topraklarına dönmek istiyor. Evlerimize dönene kadar bu yürüyüşler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Ceadan Muhammed de eylemlerin zorla yerinden edilen sivillerin ortak talebiyle gerçekleştirildiğini belirterek, Suriye hükümeti ile yürütülen görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadığını söyledi.

Muhammed, aşiretlerin sürece destek verdiğini vurgulayarak, "Biz hükümetle müzakere sürecinde yer aldık. Ancak müzakereler sonuç vermezse, aşiretler olarak halkımızı kendi şehirlerine döndürmek için gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

Suriye yönetiminin Afrin'e dönüş taleplerine atıf yapan Muhammed, "Devlet Afrinlilerin dönüşünü istiyorsa, biz de 14 yıldır PKK'nın uzantıları tarafından yerlerinden edilen Şuyuh halkının dönüşünü talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçün yalnızca Şuyuh bölgesinin değil, tüm Suriye'nin meselesi olduğunu vurgulayan Muhammed, "Cezire bölgesinin tamamının özgürleşmesini ve Suriye halkının doğudan batıya, güneyden kuzeye huzura kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Mahmud Hamış da doğu bölgesinin halkının büyük bölümünün Araplardan oluştuğunu ve 11 yıldır zorla yerlerinden edildiklerini söyledi.

Hamış, "Arazilerimiz tahrip edildi, evlerimiz yıkıldı, 11 yıldır zorunlu göçteyiz. Buradaki herkesin ortak talebi, kendi topraklarına dönmek." dedi.

Göç sürecinin bölge sakinlerinde derin travmalar bıraktığını dile getiren Hamış, "İnsan 11 yıl boyunca köklerinden kopuk nasıl yaşar? Bu acının tarifi yok. Hangi kelimeyle anlatabiliriz? Herkes bilsin ki biz 11 yıldır her gün o topraklara dönme hasretiyle yaşıyoruz." diye konuştu.

Hamış, yaşadıkları zorunlu göçün yalnızca Şuyuh halkının değil, tüm bölgenin sorunu olduğunu vurgulayarak, "Topraklarımız, anılarımız, geçmişimiz arkada kaldı. Dönüş hakkımızın tanınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.