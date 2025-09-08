Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi üniversiteden mezun oldu! 'Geleceğimizi ellerimizle yazmaya layığız'

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el Durubi, üniversiteden mezun oldu. İdlib Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Durubi, "geleceğimizi kendi ellerimizle yazmaya layığız" sözlerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi üniversiteden mezun oldu! 'Geleceğimizi ellerimizle yazmaya layığız'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:43

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el Durubi, İdlib Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Durubi, diplomasını Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan aldı. Diplomasını alan Durubi, "vet, biz hayata layığız, sevince layığız, geleceğimizi kendi ellerimizle yazmaya layığız" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE YAZMAYA LAYIĞIZ"

Düzenlenen töreninde konuşan Latife el Durubi, eğitim hayatında kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Durubi, "İlmin önemine inanan ve bir , bir eş ve bir ilim talebesi olarak bana ilk destek olan Sayın Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya özel teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili anne ve babam, rızanız ve içten dualarınız en zor anlarda bana yol gösteren bir ışık oldu. Her Suriyeli anneye, evladını kaybedip torunlarını okullara gönderenlere, yolunu tamamlayamayıp vatanı bize emanet eden her şehide, bu başarı sizindir, yalnızca sizindir." ifadelerini kullandı.

Latife el Durubi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evet, biz hayata layığız, sevince layığız, geleceğimizi kendi ellerimizle yazmaya layığız. Bırakalım bu gün yeni bir başlangıç, bir sonun habercisi olsun."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var
Suriye operasyonu Terörsüz Türkiye sürecini etkiler mi? Cem Küçük'ten dikkat çeken değerlendirme
ETİKETLER
#Kadın
#suriye
#mezuniyet
#Latife El Durubi
#Ahmed Şara
#İdlib Üniversitesi
#İlmiyat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.