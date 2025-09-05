Suriye operasyonu Terörsüz Türkiye sürecini etkiler mi? Cem Küçük'ten dikkat çeken değerlendirme

TGRT Haber'de yayınlanan ve Tuna Öztunç'un moderatörlüğünü üstlendiği "Medya Kritik" programında, ülkenin sıcak gündemi masaya yatırıldı. Programa katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ve gazeteci Şamil Tayyar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir” demişti.

MHP liderinin bu açıklamalarını değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda net bir duruş sergileyeceğini belirtti. Küçük, olası bir askeri operasyonun "Terörsüz Türkiye" sürecine etkisine ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDER"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile ilgili net konuşacaktır” diyerek, Suriye’ye düzenlenecek olası bir terör operasyonunun Terörsüz Türkiye sürecini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Ben Suriye'ye bir operasyon yapılsa bile içerideki Terörsüz Türkiye sürecinin yürüyeceğini düşünüyorum. Elbette kısmen etkileyecektir ama önemli olan burada Kandil’in silah bırakması. Olumlu görüşleri bu konuda korumak gerekiyor diye düşünüyorum.”