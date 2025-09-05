Son dakika | CHP İstanbul İl Yönetimi’ne atanan Müjdat Gürbüz görevden çekildi

Son dakika haberine göre, Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Yönetimi görevinden çekildiğini açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyım olarak atanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan heyette yer alan Hasan Babacan, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.

GÜRBÜZ'DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne atandıktan sonra görevden çekilen Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de görevden çekildi.

Gürbüz, “Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK kararını açıklamadan bu kararı aldım. CHP’nin üst kimliği bütün kişiliklerden üstündür. Bizde biat kültürü yoktur. Hür kararımla açıklanan çağrı heyetinden affımı istedim. Ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.