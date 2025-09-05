Menü Kapat
27°
Politika
YSK'dan CHP kongreleri için karar

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP'den YSK'ya kongre itirazı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Yener, CHP kongrelerinin yapılacağını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'nin 'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere 14.30'da toplantı düzenlemişti. Toplantı sona ererken YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada YSK'nın CHP'nin kongre itirazını kabul ettiğini açıkladı.

YSK'dan CHP kongreleri için karar

YSK'DEN KONGRE AÇIKLAMASI

Ahmet Yener, ''Toplantı biraz önce sona erdi. İtiraz değerlendirildi. Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir kararları tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılmıştır. CHP ilçe kongreleri yapılacak'' dedi.

YSK'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararları kaldırılmıştır."

CHP BAŞVURUDA NE İSTEMİŞTİ?

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

YSK'dan CHP kongreleri için karar

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.

